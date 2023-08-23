Когда сажать тюльпаны, чтобы они успели укорениться до зимы? Нашли идеальное время

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Опубликовано: 23.08.2023 12:07 , Обновлено: 23.08.2023

Весна не была бы такой красивой без тюльпанов. Прекрасные цветы бывают практически всех возможных цветов — от светлых пастельных до ярких насыщенных. Их простая и элегантная красота уже сотни лет привлекает многих садоводов. Но для того, чтобы они продолжили радовать глаз, нужно знать, когда сажать тюльпаны. Вот идеальное время для того, чтобы они успели укорениться до зимы.

Когда сажать тюльпаны осенью?

Луковицы тюльпанов следует сажать осенью. Перед посадкой почва должна остыть после летнего вегетационного периода.

Оптимальным временем будет период с середины сентября до конца октября . Если погода хорошая, можно это сделать даже в ноябре, но тогда вы рискуете помешать луковицам хорошо укорениться и тем самым задержать их цветение.

Лучше всего посадить их в землю за 6-7 недель до первых заморозков. Луковицы тюльпанов должны перезимовать.

Когда сажать тюльпаны в 2023 году по лунному календарю?

По лунному календарю благоприятными днями для посадки луковиц тюльпанов являются:

15-17 сентября (лучшие дни), 13-14 сентября (хорошие дни).

15 октября (лучший день), 10-13 октября (хорошие дни).

Как защитить тюльпаны от мороза?

На зиму луковицы тюльпанов следует защитить от мороза, тщательно укрыв их. Для этой цели используйте, например, торф, нарезанную солому, еловые или сосновые ветки. Благодаря этому вы не только эффективно защитите почву от глубокого промерзания, но и от пересыхания и заражения сорняками.

Однако обработку следует проводить только после первых заморозков, т. е. обычно в ноябре. Причина? Луковицы, укрытые слишком рано, будут продолжать развиваться, что сильно ослабит их и подвергнет вымерзанию.

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