Что делать, если капуста лопается? Этот малоизвестный приём спасёт кочан от дальнейшего растрескивания

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Опубликовано: 21.08.2024 10:30 , Обновлено: 21.08.2024

Капуста - ценный и полезный овощ, который выращивают на своём участке многие белорусы. Несмотря на свою популярность и кажущуюся неприхотливость, выращивание капусты сопряжено с рядом проблем. Одной из них является растрескивание кочанов. Почему это происходит? Рассказывем, как предотвратить растрескивание кочанов и какой приём можно применить, чтобы спасти кочаны, которые начали трескаться.

Капуста активно используется для приготовления многих блюд. Несмотря на малое количество калорий, она имеет большую пищевую ценность и является источником многочисленных витаминов и минералов.

Вырастить капусту сравнительно просто, но не всегда это выходит без проблем. Иногда овощ может треснуть. Это явление не только некрасиво выглядит, но и негативно влияет на качество самого урожая. Почему трескаются кочаны капусты? Стоит обратить внимание на основные причины:

Неравномерный полив. У капусты довольно высокая потребность в воде, но как её недостаток, так и избыток повышают риск растрескивания кочанов. Поэтому важно сохранять баланс, который имеет решающее значение для здоровья этого вида культуры.

У капусты довольно высокая потребность в воде, но как её недостаток, так и избыток повышают риск растрескивания кочанов. Поэтому важно сохранять баланс, который имеет решающее значение для здоровья этого вида культуры. Изменения погодных условий. Резкие перепады температур, обильные осадки или длительная засуха могут привести к появлению трещин. Чтобы защитить капусту от негативного воздействия окружающей среды, стоит принять соответствующие меры (например, накрыть ряды пленкой до начала длительных осадков).

Резкие перепады температур, обильные осадки или длительная засуха могут привести к появлению трещин. Чтобы защитить капусту от негативного воздействия окружающей среды, стоит принять соответствующие меры (например, накрыть ряды пленкой до начала длительных осадков). Чрезмерное удобрение. Особенно искусственными удобрениями с большим количеством азота. Слишком высокие дозы этого элемента снижают перерабатывающую ценность капусты и увеличивают накопление нитратов в листьях. Кочаны в свою очередь начинают трескаться.

Особенно искусственными удобрениями с большим количеством азота. Слишком высокие дозы этого элемента снижают перерабатывающую ценность капусты и увеличивают накопление нитратов в листьях. Кочаны в свою очередь начинают трескаться. Поздний сбор урожая. Срок уборки капусты зависит от сорта (ранний, среднеранний, среднепоздний и поздний). Если оставить овощи на грядке надолго, они могут лопнуть. Поэтому их следует собирать в нужное время.

[info_b]Также стоит знать, что большое значение для качества урожая имеет правильно подобранный сорт капусты. Сейчас выведено множество сортов, не подверженных растрескиванию (независимо от климатических условий). К ним относятся, например, Авак Ф1, Экспресс Ф1 или Агрессор Ф1.[/info_b]

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Что делать, чтобы кочаны капусты не лопались?

Для того, чтобы застраховать капусту от растрескивания стоит придерживаться нескольких рекомендаций.

Прежде всего, следует обеспечить регулярный, но умеренный полив (в жаркие дни частоту полива можно увеличить, а в дождливую погоду стоит ограничить количество воды).

Также предотвратить растрескивание кочанов капусты поможет мульчирование . Вокруг растений расстелите толстый слой мульчи (для этой цели отлично подойдет древесная щепа). Мульчирование капусты помогает поддерживать необходимую влажность почвы и защищает корни от резких перепадов температуры.

Для удобрения капусты старайтесь использовать только натуральные удобрения . В течение сезона поливайте овощи растительным навозом. Также можно приготовить бродиловку из крапивы.

[info_b]Избегайте подкормки растений после формирования кочанов. Используйте компост во время осенней перекопки, а перед посадкой – органическое удобрение с замедленным высвобождением. Затем подкармливайте капусту раз в месяц до формирования кочанов или используйте компостный чай каждые 2–3 недели.[/info_b]

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Готовясь к следующему овощному сезону отдавайте предпочтение сортам капусты неподверженным растрескиванию. Более того, стоит применять соответствующие меры для защиты капусты от болезней и вредителей. Благодаря этому кочаны вырастут крупными, наполненными и не будут лопаться.

Что делать, если кочаны начали трескаться?

Если так случилось, что кочаны уже начали лопаться, то необходимо срочно спасать урожай. Треснувшие овощи не могут храниться долго. Внутрь овоща проникают болезнетворные микроорганизмы, из-за чего он начинает гнить. Но есть варианты, что сделать с лопающейся капустой. Если степень растрескивания невелика, то вы можете купировать процесс. Для этого следует прокрутить овощ вокруг своей оси. Как это сделать?

Обхватите куст руками так, чтобы в них оказался не только кочан, но и отросток к корню.

Слегка приподнимите капусту и сделайте медленный поворот вокруг оси.

Манипуляция способствует отрыву некоторых корневых отростков, что в свою очередь предупреждает поступление излишнего количества влаги в растение и снизит риск ещё большего растрескивания. Если на грядке с капустой наметилась тенденция к растрескиванию, то можно прокрутить и целые кочаны.

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Сильно треснувшую капусту не держите на грядках долго, а скорее срезайте, чтобы употребить в пищу.

Ранее Telegraf.news писал о том, что садовод-эксперт Дмитрий Кастрицкий рассказал в блоге белорусского производителя средств защиты растений Procvetok в TikТok, что нужно сделать с капустой в июле, чтобы кочаны вырастали весом в 10 килограмм.

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