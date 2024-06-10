Поливайте капусту этим домашним удобрением раз в две недели. Вырастет размером с баскетбольный мяч

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Опубликовано: 10.06.2024 12:28 , Обновлено: 10.06.2024

Как вырастить большую крепкую капусту? Этот овощ становится все более популярным на огородах, но иногда его урожай далек от идеального. Что же делать? Поливайте капусту этим самодельным удобрением, и головки будут размером с баскетбольный мяч.

Капусте нужно солнечное место, но не жаркое и не под палящим солнцем. Она также не любит избыточного полива. В течение вегетационного периода ее нужно поливать всего пять раз в неделю. Однако вскоре после высадки рассады в грунт ее стоит поливать даже несколько раз в день, следя за тем, чтобы не залить грядки.

Чтобы капустные головки росли большими, не следует забывать о правильном удобрении. Недостаток питательных веществ может оказаться столь же губительным, как и их избыток. Для крупных культур рекомендуется каждые 2-3 года проводить тщательный анализ почвы и только на его основе выбирать правильные пропорции ингредиентов. В домашнем саду достаточно не забывать правильно поливать растения и использовать натуральные удобрения.

Чем лучше всего поливать капусту и как ускорить ее рост?

Азот является ключевым элементом в период роста и завязывания листьев. Лучшими источниками являются навоз, компост или биогумус. Однако наиболее распространенным является удобрение из крапивы. Как его приготовить? Помимо вместительного контейнера, установленного в укромном месте, вам понадобятся:

около 1 кг свежих листьев крапивы или 200 г сушеных листьев;

10 л воды, предпочтительно дождевой;

марля, чтобы накрыть емкость.

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В смесь можно добавить столовую ложку базальтовой муки, но это не обязательно.

Положите листья (свежие порежьте на мелкие кусочки) на дно бочки. Залейте водой, перемешайте и накройте марлей. Отставьте в тихое и тенистое место. Перемешивайте суспензию каждый день в течение примерно 14 дней. Она будет готова, когда станет слегка коричневой, а пена исчезнет.

Помните, что во время брожения растение издает неприятный запах, поэтому лучше не ставить емкость близко к дому. Перед поливом не забудьте развести жижу в соотношении 1:10. Применяйте примерно ее каждые 14 дней.

Помимо капусты, раствор можно использовать на розах, пионах, томатах, огурцах, картофеле, рапсе, капусте, яблоне, вишне и смородине.

Ранее Telegraf.news писал, что крапива считается сорняком, и у многих ассоциируется с болью от зудящих пузырьков. Однако это растение богато ценными питательными веществами, витаминами и минералами. Оно отлично подходит для ухода за волосами и кожей головы, а также для лечения простатита, анемии или болезненных менструаций.

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