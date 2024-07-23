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Как вырастить большие кочаны капусты, которые не лопнут? Эти секреты знают только опытные огородники

Как вырастить большие кочаны капусты, которые не лопнут? Эти секреты знают только опытные огородники
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Примерно в середине лета у капусты начинают завязываться кочаны и важно обеспечить растению комфортные условия, чтобы урожай получился отменным. Узнали, что нужно капусте для правильного формирования кочанов и получения крепких вилков без растрескивания.

Какие условия нужны капусте для хорошего роста и формирования кочанов?

Выращивая капусту, огородники надеются на богатый урожай, который невозможен без правильного ухода за растением. Любая капуста, белокочанная, цветная или брокколи, нуждается в определённых условиях и подкормках для формирования крепких, крупных вилков.

Все виды капусты очень требовательны к следующим факторам: освещению, температуре, влажности, поливу и питательным элементам.

Температура

Капуста, как и все крестоцветные — хладолюбивая культура. Это относится ко всем видам капусты. Важно, чтобы в период формирования вилков температура воздуха была не выше 30 градусов. Слишком высокая температура воздуха у всех видов капусты приводит к раннему цветению без формирования кочанов.

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Чтобы получить запланированный урожай, высаживать рассаду капусты нужно с таким расчётом, чтобы через две недели после посадки температура воздуха была не выше 20-25 градусов. Тогда капуста сможет сформировать кочаны.

[info_b]Сроки посадки рассады в каждом регионе Беларуси свои.[/info_b]

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Влажность и полив

Капуста потребляет большое количество влаги из почвы и воздуха. Для формирования крепких, здоровых вилков оптимальная влажность почвы для капусты должна быть не меньше 85%, а воздуха — 90%.

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Поддерживать высокий уровень влажности воздух над грядками с капустой можно при помощи дождевания. Можно использовать специальные установки, распрыскивающие воду, или поливать капусту из шланга не под корень, а разбрызгивать воду сверху на листья. К слову, температура воды для капусты не имеет значения — она хладолюбивая и легко переносит полив холодной водой даже из скважины.

Ещё одним важным фактором для формирования кочанов является правильный полив. Капуста весьма требовательна к влаге и плохо переносит периоды засухи. Если в июле-августе из-за жары не было возможности обеспечивать растению нужный уровень влажности, вилки непременно потрескаются.

В жаркие дни поливать капусту придётся через день или каждый день, чтобы не допустить критического недостатка влаги. Если идут сильные дожди, нужно следить, чтобы капуста не оказалась в воде. При необходимости нужно будет сделать канавки для отвода воды.

Освещение

Для хорошего роста и правильного формирования кочанов капусте необходим продолжительный световой день. В идеале — не менее 18 часов.

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Сажать капусту необходимо в самые освещённые места на участке. Не стоит сажать капусту в междурядье — из-за нехватки солнечного света она не сможет дать хороший урожай. Затенение из-за сорняков, непродолжительный световой день и любая другая причина недостатка солнечного света приведет к одному — у капусты не сформируются кочаны.

Питание и подкормки

Культура требовательна к большому количеству питательных веществ. Сажать капусту любого вида нужно после огородных культур, для которых в почву вносилось много органических удобрений. Это могут быть огурцы, тыквы или кабачки.

Вносить удобрения в почву для капусты можно заранее, осенью, из расчёта примерно 10 л навоза на 1 м2, или весной, перед посадкой рассады — в этом случае лучше использовать комплексные минеральные удобрения, где есть азот, фосфор и калий в равном соотношении.

В течение лета капусту также необходимо подкармливать.

Первая подкормка рассады проводится через 10-14 дней после посадки комплексным минеральным удобрением с азотом, калием и фосфором. Альтернатива — настой коровяка или настой куриного помёта. Расход — 500-700 мл под каждое растение.

Вторая подкормка производится в период завязывания кочанов. Вносить нужно фосфорно-калийные удобрения, без азота.

Поливайте капусту этим домашним удобрением раз в две недели. Вырастет размером с баскетбольный мяч

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Первый вариант подкормки — раствором монофосфата калия (10 г на 10 л воды). Расход — 2 литра раствора под каждый корень

Второй вариант подкормки —15 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры и 10 г хлористого калия растворить в 10 л воды и поливать под корень по 500 мл раствора.

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Опытные огородники советуют в период формирования кочанов подкормить капусту кальциевой селитрой (1 столовая ложка на 10 л воды). Расход — 500 мл под каждое растение.

[info_b]Важно: кальциевую селитру нужно использовать отдельно от других подкормок, не смешивая их.[/info_b]

В этот период также можно использовать древесную золу (100 г на 10 л воды). Расход — 500-600 мл раствора под каждое растение.

Если капуста растёт на кислой почве, для лучшего усвоения питательных веществ и правильного формирования кочанов под каждое растение можно внести мел. Во-первых, он сделает почву менее кислой, во-вторых, содержит кальций, который необходим растению для нормального роста и развития.

Ранее Telegraf.news писал, что, к сожалению, выращивание капусты на приусадебном участке не обходится без неудач. Кроме того, что эта культура бывает достаточно капризной, её часто поражают всевозможные болезни и вредители. Лучший способ защитить растения от посягательств вредителей — проводить профилактику. Рассказываем, как защитить белокочанную и цветную капусты, а также кольраби и брокколи от вредителей.

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