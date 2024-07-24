Как вырастить кочаны по 10 кило? Эксперт рассказал, что нужно делать с капустой в июле

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Опубликовано: 24.07.2024 09:21 , Обновлено: 24.07.2024

Садовод-эксперт Дмитрий Кастрицкий рассказал в блоге белорусского производителя средств защиты растений Procvetok в TikТok, что нужно сделать с капустой в июле, чтобы кочаны вырастали весом в 10 килограмм.

Первое, что нужно сделать, когда начали формироваться кочаны - это удалить нижние листья . После такой процедуры растение начнёт перенаправлять питательные вещества в формирующиеся кочаны, и они вырастут более крупными.

Второй шаг - окучивание капусты . После него овощ начнёт наращивать мощные дополнительные корни, что позволит растению стать более устойчивым и не упасть под весом кочанов.

Третий шаг - удобрение. Капусту следует подкормить бродиловкой из травы , а через неделю - монофосфатом калия (1 ст. ложка на 10 л воды).

К слову, приготовить бродиловку, или так называемый навоз из травы можно в домашних условиях.

Для этого скошенную траву (без семян) нужно положить в ведро и залить дождевой водой в соотношении 1:1. Накройте его тканью, чтобы в него не попали насекомые, и время от времени помешивайте.

Настаивать бродиловку нужно тенистом месте 1-2 недели. Для полива стоит разбавлять её водой в соотношении 1:10.

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Также эксперт посоветовал прибегнуть к применению специального биопрепарата “Растим овощи” от Procvetok. По его словам, он защитит капусту от болезней и усилит эффект от внесения удобрений.

Проведения таких процедур посодействует росту больших и хрустящих кочанов капусты.

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