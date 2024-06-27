Как защитить капусту от улиток и гусениц? Эти натуральные средства спасут даже брокколи и кольраби

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Опубликовано: 27.06.2024 11:28 , Обновлено: 27.06.2024

Капуста - это универсальный и любимый многими овощ, который можно найти на прилавках магазина практически в любую пору года. Однако нет ничего приятнее, чем приготовить голубцы, солянку и сочные салаты из овоща, выращенного собственными руками. К сожалению, выращивание капусты на приусадебном участке не обходится без неудач. Кроме того, что эта культура бывает достаточно капризной, её часто поражают всевозможные болезни и вредители. Лучший способ защитить растения от посягательств вредителей - проводить профилактику. Рассказываем, как защитить белокочанную и цветную капусты, а также кольраби и брокколи от вредителей.

Какие насекомые атакуют капусту и как с ними бороться?

Количество незваных гостей в вашем саду во многом зависит от состояния почвы и места, где вы выращиваете огород. Они могут появляться на протяжении всего вегетационного периода и при питании ослабляют и повреждают целые растения. Первым признаком присутствия вредителей в крестоцветных овощах являются дырки в листьях – они могут быть как маленькими, так и очень большими, иногда они прогрызаются и по краям листьев. Вредители часто питаются на стадии куколки или личинки (как в случае личинок).

Улитки любят питаться капустными овощами, сверля в её листьях дырочки. Они часто прячутся на нижней стороне листьев, хотя могут и открыто сидеть на самой верхушке листовой головки. Бороться с улитками в саду можно разными способами, большинство из них – домашние. В первую очередь стоит выбирать продукты, имеющие неприятную для этих вредителей структуру, запах и вкус.

Чтобы отпугнуть улиток, стоит использовать:

корица,

кофейная гуща,

соль,

диатомит.

Соль — самое бесчеловечное из домашних средств, поскольку ее свойства заставляют вредителей буквально высыхать, когда они ползают по рассыпанным частицам соли.

Личинки майского жука, питаются растениями и чаще всего именно их корнями. Они белые и довольно крупные (длиной около 5 см). Такие личинки проводят время в основном под землей, поэтому нацеливаются на корни овощей. Поэтому явных симптомов на поверхности растения нет, оно просто внезапно начинает увядать, а при выдергивании из земли корней почти не остается.

Личинки майских жуков часто можно увидеть после очистки верхней части почвы. Можно попробовать удалить их вручную или воспользоваться опрыскиванием и поливом специальными препаратами, которые можно приобрести в садовых или хозяйственных магазинах. Например, полив огорода навозом пижмы подойдет.

Хотя тля питается в основном побегами цветущих и декоративных растений, она может поражать и крестоцветные овощи. Чаще всего они появляются в солнечные и засушливые периоды. Они питаются листьями, выпивают сок и постепенно ослабляют и повреждают всё растение. Кроме того, они оставляют на нем неприятный черный налет, а также могут передавать болезни.

Капуста может вообще не давать урожая или расти очень мало (при сильном заражении тлей). К сожалению, эти вредители быстро распространяются, но от них существует множество домашних средств. В основном это спреи – лучше всего подойдут спреи с пищевой содой и уксусом. Эти методы безопасны для растений и беспощадны к тле, поэтому их охотно используют не только садоводы-любители, но и профессионалы.

Капустная моль , а точнее ее личинки, поражают корневую систему растений капусты. Больше всего им нравятся молодые саженцы, у которых очень нежные корни — жук просверливает в них ходы, постепенно заражая их червями. Пораженные растения очень плохо растут и вянут, а иногда и полностью погибают.

Личинка развивается во взрослых мух, которые немного напоминают более крупных плодовых мух. Чтобы защититься от нападения мошек, стоит использовать в рассаде специальные листы, препятствующие откладыванию яиц. Химическое распыление также подойдет.

Гусеницы , пожалуй, самые стойкие вредители капустных растений. Есть много видов гусениц бабочек, которые любят грызть листья.

Они не только прогрызают отверстия в листьях, но и заражают своими фекалиями все растение. Во время подкормки они также повреждают кочаны капусты, из-за чего овощ увядает. Для борьбы с ними применяют химические спреи, содержащие штаммы бактерий Bacillus thuringiensis. Кроме того, наиболее эффективный метод — просто собрать и удалить гусениц вручную.

Многим бабочкам не нравится запах большинства трав, поэтому рядом с капустой стоит посадить, например, мяту, лаванду, тимьян или шалфей. Насекомое не захочет откладывать там яйца.

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Какие профилактические меры предпринять?

Борьба с вредителями капусты заключается, прежде всего, в предотвращении их появления. Важно не сажать крестоцветные овощи на одно и то же место дважды и тщательно перекапывать почву до или после сезона. В период пара и в зимний сезон стоит выбирать чуть более «радикальные» методы (удобрения, опрыскивания и т. д.), поскольку тогда нет риска повредить само растение.

Вы также можете посадить растения, запах которых отпугивает вредителей, особенно те, которые имеют интенсивный запах, например мяту, тимьян, любисток и лаванду. Эффективно отпугнуть ползающих вредителей можно, рассыпая вокруг грядок корицу, соль, кофейную гущу или другие продукты с характерной зернистой структурой.

Чем опрыскать капусту от вредителей?

Самый эффективный способ борьбы с вредителями — опрыскивание химическими веществами (или домашними средствами, например, уксусом, пищевой содой или дрожжами). Лепинокс Плюс является достаточно универсальным средством борьбы с вредителями – он эффективен против гусениц и, например, самшитовой плодожорки. Однако эффективно бороться с пометом можно, используя так называемые пиретроиды (например, Аркан 050, Каратэ Зион 050). Отличное домашнее средство — опрыскать его мылом и пищевой содой или купить готовое калийное мыло. Он не повредит растения и будет эффективно бороться с вредителями, присутствующими на листьях и корнях.

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