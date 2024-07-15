В Гомельской области объявили режим чрезвычайной ситуации
В Гомельской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за последствий урагана 14 июля, а также сформировали оперативный штаб из различных служб для работы в круглосуточном режиме. Об этом сообщил председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко.
По информации губернатора, по состоянию на утро 14 июля нет электроснабжения в Мозыре, Ельске, Калинковичах, Лельчицах, Наровле. Обесточены 1150 населенных пунктов, сообщил Крупко.
«Принято решение объявить в области чрезвычайную ситуацию и сформировать оперативный штаб. Все специальные службы: энергетики, спасатели, лесники, сотрудники ЖКХ, милиция, ГАИ - продолжают работать в круглосуточном режиме”, - проинформировал он, передал Telegram-канал “Гомельщина официально”.
Крупко рассказал, что в области формируют дополнительные бригады для расчистки лесных завалов, жителей пострадавших районов обеспечивают питьевой водой.
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“Также мной даны поручения председателям районных и сельских Советов депутатов изучить проблемы каждого домовладения. Люди не должны оставаться один на один со своей бедой”, - продолжил губернатор.
Он дополнил, что сейчас создают строительные бригады для восстановления пострадавших и разрушенных от непогоды объектов. Как сообщили в Telegram-канале “Гомельщина официально”, шквалистый ветер повредил 457 кровель и хозпостроек, 114 сельскохозяйственных зданий в 249 населенных пунктах 15 районов Гомельской области, а также в самом областном центре.
В источнике рассказали, что при падении деревьев и элементов конструкций погибли три человека, в том числе один ребенок. Еще четверо детей и один взрослый получили травмы.
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Кроме того, службы зафиксировали 46 фактов падения деревьев на легковые авто, а в Добруше ветер сорвал утеплитель с многоквартирного жилого дома.
Материальный ущерб, причиненный ураганом, пока неизвестен.
Мозырь без воды и света
По информации городского канала Мозыря в Telegram, молния попала в подстанцию около предприятия “Мозырсоль”. Поэтому нет света и воды в половине города.
Как рассказали в Telegram-канале “Гомельщина официально”, из других районов Гомельщины и областей Беларуси в Мозырь отправили аварийные бригады для помощи в восстановлении электроснабжения, а также расчистке населенных пунктов и дорог от упавших деревьев.
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Вот адреса в Мозыре, где находятся автоцистерны с питьевой водой:
- Малинина, 8,
- магазин «Дары от Зари» (Притыцкого, 1),
- магазин «Санта» (Интернациональная, 48),
- магазин «На Ростанях» (напротив рынка «Привоз»),
- торговый центр «Апельсин»,
- Мозырский кожвендиспансер (Пролетарская, 104).
Непогода прошлась также по другим областям Беларуси. Ранее Telegraf.news сообщал, что под Могилевом 14 июля на пятилетнюю девочку упало дерево и насмерть задавило ее. «От удара обрушившейся березы мать девочки потеряла сознание, малышку придавило стволом”, - рассказали в Следственном комитете.
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