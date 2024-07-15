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Опубликовано: 15.07.2024 13:24 , Обновлено: 15.07.2024

В Гомельской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за последствий урагана 14 июля, а также сформировали оперативный штаб из различных служб для работы в круглосуточном режиме. Об этом сообщил председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко.

По информации губернатора, по состоянию на утро 14 июля нет электроснабжения в Мозыре, Ельске, Калинковичах, Лельчицах, Наровле. Обесточены 1150 населенных пунктов, сообщил Крупко.

«Принято решение объявить в области чрезвычайную ситуацию и сформировать оперативный штаб. Все специальные службы: энергетики, спасатели, лесники, сотрудники ЖКХ, милиция, ГАИ - продолжают работать в круглосуточном режиме”, - проинформировал он, передал Telegram-канал “Гомельщина официально”.

Фото: Telegram-канал "Гомельщина официально"

Крупко рассказал, что в области формируют дополнительные бригады для расчистки лесных завалов, жителей пострадавших районов обеспечивают питьевой водой.

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“Также мной даны поручения председателям районных и сельских Советов депутатов изучить проблемы каждого домовладения. Люди не должны оставаться один на один со своей бедой”, - продолжил губернатор.

Фото: Telegram-канал "Гомельщина официально"

Он дополнил, что сейчас создают строительные бригады для восстановления пострадавших и разрушенных от непогоды объектов. Как сообщили в Telegram-канале “Гомельщина официально”, шквалистый ветер повредил 457 кровель и хозпостроек, 114 сельскохозяйственных зданий в 249 населенных пунктах 15 районов Гомельской области, а также в самом областном центре.

В источнике рассказали, что при падении деревьев и элементов конструкций погибли три человека, в том числе один ребенок. Еще четверо детей и один взрослый получили травмы.

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Кроме того, службы зафиксировали 46 фактов падения деревьев на легковые авто, а в Добруше ветер сорвал утеплитель с многоквартирного жилого дома.

Материальный ущерб, причиненный ураганом, пока неизвестен.

Мозырь без воды и света

По информации городского канала Мозыря в Telegram, молния попала в подстанцию около предприятия “Мозырсоль”. Поэтому нет света и воды в половине города.

Как рассказали в Telegram-канале “Гомельщина официально”, из других районов Гомельщины и областей Беларуси в Мозырь отправили аварийные бригады для помощи в восстановлении электроснабжения, а также расчистке населенных пунктов и дорог от упавших деревьев.

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Вот адреса в Мозыре, где находятся автоцистерны с питьевой водой:

Малинина, 8,

магазин «Дары от Зари» (Притыцкого, 1),

магазин «Санта» (Интернациональная, 48),

магазин «На Ростанях» (напротив рынка «Привоз»),

торговый центр «Апельсин»,

Мозырский кожвендиспансер (Пролетарская, 104).

Непогода прошлась также по другим областям Беларуси. Ранее Telegraf.news сообщал, что под Могилевом 14 июля на пятилетнюю девочку упало дерево и насмерть задавило ее. «От удара обрушившейся березы мать девочки потеряла сознание, малышку придавило стволом”, - рассказали в Следственном комитете.

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