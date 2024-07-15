Под Могилёвом упавшее в грозу дерево насмерть придавило 5-летнюю девочку

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Опубликовано: 15.07.2024 11:36 , Обновлено: 15.07.2024

В понедельник, 15 июля, в Следственном комитете Беларуси сообщил о ещё одной жертве непогоды, которая в минувшие выходные обрушилась на Беларусь. Ей стала 5-летняя девочка, на которую упало дерево, сломанное сильным порывом ветра.

ЧП случилось в Могилевском районе вечером 14 июля. Малышка вместе с мамой на днях приехала туда к своей тёте, чтобы пройти плановое медицинское обследование перед поступлением в первый класс. Непогода застала девочку вместе с мамой и тётей в пути - они спешили на электричку к железнодорожной станции “Текстильщик”. Ветер поднялся такой силы, что с лёгкостью валил деревьев - под одним из них и оказались женщины с ребёнком.

“От удара обрушившейся березы мать девочки потеряла сознание, малышку придавило стволом. Вторая женщина отделалась незначительными ушибами и стала извлекать пострадавших из-под дерева, а затем вызвала скорую”, - рассказали о том, как развивались события, в СК.

Медики, прибывшие по вызову, пытались реанимировать ребёнка, но несмотря на это малышка скончалась в машине скорой помощи.

В лагере под Речицей во время бури пострадали 7 детей – один мальчик погиб

Ранее Telegraf.news рассказал о других жертвах грозового фронта, накрывшего в выходные Беларусь. Так, в детском лагере имени Марата Казея под Речицей также под поваленным деревом погиб 13-летний мальчик, а днём ранее на Цнянском водохранилище под Минском по той же причине погибла девушка.

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