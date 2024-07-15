Град с куриное яйцо, вырванные с корнем деревья, остановившиеся поезда. Беларусь пережила шторм-«апокалипсис»
В воскресенье, 14 июля, по территории Беларуси пронёсся шторм, который метеорологи назвали мезоциклоном, а сами белорусы - "апокалипсисом". Последствия грозового фронта по всей стране устраняют до сих пор - из-за поваленных деревьев поезда вечером шли с трёхчасовым опозданием, без света к утру 15 июля оставались 1263 населенных пункта, а число домов и строений, пострадавших от разгула стихии по всей стране, просто не сосчитать.
Если в субботу от грозового фронта больше всего досталось жителям Гродненской и Минской области, то в воскресенье под ударом оказались главным образом Гомельская и Могилевская области, хотя сообщения о сильном ветре поступали со всех регионов страны.
По данным Минэнерго, за минувшие сутки электричество пропадало в 1960 населенных пунктах по всей Беларуси. Больше других из-за непогоды пострадали следующие районы:
- Мозырский,
- Речицкий,
- Гомельский,
- Климовичский,
- Петриковский,
- Жлобинский,
- Быховский,
- Чериковский,
- Могилевский.
По данным энергетиков, порывы шквалистого ветра достигали скорости 25-30 м/с (то есть до 108 км/ч), что стал причиной падения деревьев и веток на линии электропередачи, их обрыва и повреждения опор ЛЭП.
[info_b]По данным на 7:00 понедельника, 15 июля, энергетики продолжают восстановительные работы в 1263 населенных пунктах.[/info_b]
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Белорусская железная дорога вечером сообщила о задержках поездов в Гомельской области из-за падения деревьев на рельсы и ЛЭП. Отклонения от графика составляло от 1 часа до 3 часов на участках Калинковичи-Жлобин, Калинковичи-Житковичи, Калинковичи-Словечно, Жлобин-Гомель. В соцсетях жители региона жаловались на отмену пригородных электричек из-за непогоды. Судя по электронному табло на официальном сайте БелЖД, к утру понедельника график движения удалось нормализовать.
Помимо сильного ветра белорусам накануне пришлось устранять последствия мощного града размером с куриное яйцо. Telegram-канал “Метеодневник” выложил фотографии подписчика из Лунинецкого района Брестской области, где отдельные градины достигали 7 сантиметров в диаметре.
Судя по комментариям и видео в TikTok, град выпал также в Гомеле и Солигорском районе Минской области.
Председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов в своём официальном Telegram-канале сообщил, что работы по устранению последствий непогоды велись всю ночь.
“Темное время суток не стало помехой для продолжения работ по очистке территории города от упавших деревьев, расчистке дорог и местных проездов, наведению порядка”, - рассказал он и поделился фотографиями с мест происшествий.
По его данным, за вчерашний вечер оперативные случаи города зафиксировали 8 случаев повреждения кровель в частных жилых домах, 22 случая падения деревьев и 19 случаев повреждения автомобилей.
Пользователи соцсетей также активно делились видеокадрами как последствий стихии, так и непосредственно её разгула в моменте - огромные деревья, клонящиеся к самой земле, вихри листьев деревьев и мелкого мусора, подхватываемые резкими порывами ветра, и потемневшее среди бела дня небо, действительно, похожи на кадры из фильма-катастрофы.
“В последние годы грозы - как апокалипсис”, - поделился впечатлениями от пережитого один из комментаторов.