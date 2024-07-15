"Они бессмертные?" - Появилось видео, как белорусы купались, пока шторм валил деревья

🎥 Видео

Опубликовано: 15.07.2024 11:10 , Обновлено: 15.07.2024

В TikTok опубликовали видео, на котором показано, как в ураган на Вирском карьере в Жлобинском районе Гомельской области плавали люди. В это же время ветер валил деревья, стоявшие на берегу.

На ролике хорошо заметен очень сильный ветер, от которого на карьере даже волны пошли и который смог повалить сразу два дерева, срывая ветки с других. В это время в воде находилось как минимум шесть человек, пока небо было затянуто темно-серыми тучами.

“Люди, находящиеся в воде, считают , что они бессмертные и молния их пощадит?” - задала риторический вопрос одна комментаторша.

“Они сохранились, когда выходили из дома”, - пошутил другой.

“Ну, в воде находиться - точно не самое лучшее, если молния ударит, то дружно все к праотцам”, - отметил третий.

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Некоторые в комментариях спорили, безопасно или нет в такую непогоду находиться в воде. “Они как раз в самом безопасном месте”, - заявил один пользователь TikTok.

“В воде в грозу вообще небезопасно! Вы чего! Про молнии слышали, не?” - ответил другой.

“Слабоумие и отвага”, - лаконично высказался третий комментатор.

Еще одна заметила, что в такой шторм бежать некуда: “Под дерево - нельзя, на песок и в воде - тоже нет. Вот а что делать в этот момент им?”

“Лучше уж в воде сидеть, чем под деревом поваленным лежать”, - написал другой юзер TikTok.

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