В лагере под Речицей во время бури пострадали 7 детей – один мальчик погиб

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Опубликовано: 15.07.2024 07:46 , Обновлено: 15.07.2024

В воскресенье, 14 июля, в результате бури, разыгравшейся в Гомельской области, пострадал детский лагерь имени Марата Казея под Речицей. Одно из поваленных сильным ветром деревьев там упало прямо на отдыхавших в лагере детей. По данным Министерства здравоохранения, пострадали семь воспитанников лагеря в возрасте от 7 до 13 лет. Одного из них - мальчика 13 лет - медикам спасти не удалось, он скончался на месте от полученных травм.

По данным Минздрава, троих пострадавших детей госпитализировали в центральную районную больницу Речицы. Одну из девочек после первичной диагностики решили перевести в Гомель. Два других подростка остаются на лечении в Речице с переломами и травмами средней степени тяжести.

Подробности происшествия рассказали в Следственном комитете. По их данным, буря накрыла детский лагерь ближе к вечеру, 17:20.

“В результате внезапно разбушевавшейся стихии произошло стремительное падение нескольких деревьев. В это время на концертной площадке проходило развлекательное мероприятие для воспитанников лагеря. Когда началась буря, дети бросились в жилые корпуса”, - рассказали о событиях вчерашнего вечера следователи.

По их информации, дети пострадали от упавших деревьев и обломанных ветвей. В настоящее время в лагере проводит проверку Речицкий районный отдел СК. В ведомстве пообещали уделить “особое внимание” причинам и условиям, способствовавшим гибели мальчика.