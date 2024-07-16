"Приходит все больше" - В Мозыре выстроилась очередь на подзарядку телефонов. Что там с водой, связью и электричеством?
Во вторник, 16 июля, аварийные службы продолжили устранять последствия урагана, который обрушился 14 июля на Гомельскую область и другие части Беларуси. По данным Министерства энергетики (Минэнерго), за 15 июля электроснабжение восстановили в 783 населенных пунктах страны. В то же время в Мозыре жители выстроились в большую очередь на подзарядку телефонов, за водой возле цистерн и в магазинах.
Как сообщили в Министерстве энергетики, за прошедшую ночь в Гомельской области электроснабжение восстановили в 51 населенном пункте. Среди райцентров это Калинковичи, Наровля, Ельск.
Электроэнергия, по информации ведомства, пошла на Мозырскую теплоэлектростанцию, но “работы по восстановлению электроснабжения” там еще продолжаются.
В городском Telegram-канале “Мозырь” опубликовали видео с очередью в сервисный центр “Белтелекома” в Мозырском районе. “Мозырян приходит все больше, чтоб подзарядить телефоны. Берите с собой удлинители”, - порекомендовали в источнике.
В Мозыре, оставшемся без света после урагана, выстроились огромные очереди за водой
В этом же Telegram-канале у жителей Мозыря спросили, есть ли у них водоснабжение дома. К 10 утра ответили больше 90 человек: по каким-то адресам вода есть, по большинству - нет, а где-то была, но к утру снова пропала.
На телеканале “Мозырь” сообщили, что в деревне Лучежевичи на станции второго подъема на водозаборе подключили генератор. “Восстановительные работы ведутся. Параллельно устанавливаются генераторы на скважины. Планируется, что в самое ближайшее время вода придет в квартиры мозырян”, - рассказали в источнике. А вот когда именно придет, не уточнили.
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Также на телеканале рассказали, что очереди в Мозыре везде: и в магазинах, и возле цистерн. А вода, конечно, - основной товар в магазинах. Кстати, в офисе Беларусбанка в райцентре работают банкоматы, сообщили в источнике.
Устранение последствий урагана в других районах
Конечно, ураган прошелся и по другим районам Гомельщины, а также другим областям Беларуси. Всего в Гомельской области, по информации Минэнерго, работы по устранению “технологических нарушений” еще идут в 604 населенных пунктах.
А в Могилевской области, по данным ведомства, электроснабжение восстановили в 369 населенных пунктах. При этом по состоянию на 8:00 16 июля аварийные бригады работают в 96 населенных пунктах Моглиевщины, а всего по стране - в 700.
В ведомстве дополнили, что для устранения последствий непогоды задействовали больше 200 единиц техники и свыше 200 аварийных бригад.
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Провайдер А1 сообщил на своем сайте о “частичных перебоях работы сети” на Гомельщине. По информации А1, компания подключила аварийные генераторы и направила рабочие бригады из других регионов Беларуси.
“Могут наблюдаться трудности с доступом” в сеть в Ельске, Наровле, Лельчицах, Петрикове, Мозыре, Калинковичах, сообщил провайдер. А в Гомельском и Добрушском районах, Речице, Жлобине возможно “ухудшение связи”.
Куда звонить для устранений последствий урагана
На Гомельщине открыли прямые линии по вопросам ликвидации последствий урагана. Вот номера:
- Брагинский район - 80234438930, +375336822000,
- Буда-Кошелевский район - 80233675000,
- Ветковский - 80233044302,
- Гомельский - 80232537493,
- Добрушский - 80233375110,
- Ельский - +375447762264,
- Житковичский - 80235350002,
- Жлобинский район - 80233435010,
- Калинковичский - 80234531210,
- Кормянский - 80233725210,
- Лельчицкий - 80235620869,
- Лоевский - 80234720410,
- Наровлянский - 80336166336,
- Октябрьский район - 80235738410,
- Петриковский - 80235027020,
- Речицкий - 80234034171,
- Рогачевский - 80233936210,
- Светлогорский - 80234271210,
- Хойникский - 80234647210,
- Чечерский район - 80233277923.
Пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко сообщила, что глава государства "держит на личном контроле" проведение восстановительных работ по ликвидации последствий непогоды. Как рассказали в Telegram-канале "Пул Первого", задача по запуску генерации на Мозырской ТЭЦ и высоковольтных линий, снабжающих районы, выполнена. В то же время еще восстанавливают электроснабжение на жилых и производственных объектах.
Ранее Telegraf.news сообщал, что 15 июля в Гомельской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за последствий урагана 14 июля, а также сформировали оперативный штаб из различных служб для работы в круглосуточном режиме.
“Все специальные службы: энергетики, спасатели, лесники, сотрудники ЖКХ, милиция, ГАИ — продолжают работать в круглосуточном режиме”, - проинформировал председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко.