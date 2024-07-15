Синоптики предупредили белорусов о новой порции града и шквала до 86 км/ч. Какие области окажутся под ударом?

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Опубликовано: 15.07.2024 12:45 , Обновлено: 15.07.2024

Судя по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки непогода продолжит испытывать на прочность белорусов: специалисты Белгидромета объявили оранжевый уровень метеопасности на понедельник, 15 июля, для четырёх из шести областей страны. Белорусов предупредили о новой порции гроз с ливнями, градом и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 24 м/с (что равнозначно 86 км/ч). Посмотрели, какие области, согласно прогнозам специалистов, окажутся под ударом.

Согласно оперативному прогнозу, самые мощные грозы на большей части территории страны сегодня придутся на период с 10:00 до 16:00. В отдельных районах сильные ливни будут сопровождаться градом и шквалистым усилением ветра порывами 15-20 м/с, местами до 24 м/с.

Оранжевый уровень опасности из-за указанных неблагоприятных явлений объявили в четырёх областях страны:

Минской,

Могилёвской,

Брестской,

Гомельской.

Карта неблагоприятных метеоявлений Белгидромета

В Минске грозу передали на период с 13:00 до 16:00, также со шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с. В МЧС Беларуси в связи с этим дали свои рекомендации, объяснив, как вести себя, если сильный ветер застал вас на улице, а также какие действия предпринять дома, чтобы избежать печальных последствий непогоды.

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В частности, спасатели рекомендовали белорусам заранее подготовиться к возможному отключению электричества, зарядив свои гаджеты, а вот непосредственно во время грозы, наоборот, отключить электроприборы от сети.

Когда отступит жара?

Что касается жары, то она, судя по прогнозу Белгидромета, задержится в Беларуси ещё как минимум на несколько дней. На вторник и среду, 16 и 17 июля, синоптики передали дневные максимумы до +36°С и даже ночью жара спадёт не сильно - в диапазоне +15.. +22°С.

При этом в эти дни Беларуси, по прогнозу синоптиков, ” окажется под влиянием активной системы фронтов, смещающейся с юго-запада Европы”. Это обеспечит новую порцию сильных дождей, гроз, возможно с градом и сильным порывистым ветром.

А вот уже в четверг, 18 июля , на погоду повлияет “неустойчивая воздушная масса” с Западной Европы. Кратковременные дожди и грозы по-прежнему не исключены, а вот температура немного спадёт: ночью в диапазоне от +14°С до +20°С, днём в целом по стране от +23°С до +30°С.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в минувшие выходные по территории Беларуси пронёсся шторм, который метеорологи назвали мезоциклоном, а сами белорусы — “апокалипсисом”. Последствия грозового фронта по всей стране устраняют до сих пор — из-за поваленных деревьев поезда вечером шли с трёхчасовым опозданием, без света к утру 15 июля оставались 1263 населенных пункта, а число домов и строений, пострадавших от разгула стихии по всей стране, просто не сосчитать.

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