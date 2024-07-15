В Мозыре, оставшемся без света после урагана, выстроились огромные очереди за водой

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Опубликовано: 15.07.2024 16:45 , Обновлено: 15.07.2024

Мозырь уже почти сутки остаётся без воды и электричества после мощного урагана, пронесшегося по Гомельщине. Подачу воды местные власти пообещали восстановить сегодня к вечеру, а пока организовали подвоз питьевой воды в цистернах в различных районах города. В Сети появилось видео огромных очередей, которые выстроились к одной из таких цистерн.

Автоцистерны с питьевой водой “Мозырьводоканал” направил по следующим адресам:

РУС (Малинина, 8),

Магазин “Дары от Зари” (Притыцкого, 1),

Магазин “Санта” (Интернациональная, 48),

Магазин “На Ростанях” (Напротив рынка “Привоз”),

Мозырский противотурбекулезный диспансер” (Котловца, 26),

Торговый центр “Апельсин”.

У последнего, в частности, днём 15 июля выстроилась огромная очередь. Комментаторы под видео посетовали на то, что шести автоцистерн на город со 100-тысячным населением явно не достаточно.

Впрочем, как заявил районному телеканалу “Мозырь” первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Барановский, в ближайшее время будет восстановлена подача электричества на станции первого, второго и третьего подъема. Это, по словам чиновника, позволит восстановить подачу воды хотя бы частично.

До тех пор, как заявила председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко, воду продолжат развозить, в том числе, на молоковозах.

При этом местные власти отметили, что несмотря на отсутствие электричества, в Мозыре продолжают работать крупные магазины, где задействовали генераторы. Оплату пока принимают наличными, большинство банкоматов не работает.

Несмотря на то, что электричество в Мозыре пока отсутствует, в соцсетях появились десятки роликов, наглядно демонстрирующих причины энергетического коллапса в городе.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 15 июля в Гомельской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за последствий урагана 14 июля, а также сформировали оперативный штаб из различных служб для работы в круглосуточном режиме.

В Гомельской области объявили режим чрезвычайной ситуации