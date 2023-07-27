Появилось видео, как под Гомелем инспектор ГАИ погнался за 14-летним мопедистом и получил в лицо от его родственника

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Опубликовано: 27.07.2023 11:17 , Обновлено: 27.07.2023

На видеорегистратор сотрудника ГАИ записался инцидент, как инспектор погнался за несовершеннолетним нарушителем, задержал его, а потом был избит его родственником.

Инспектор нес службу. Примерно в 13:00 в деревне Шерстин, подросток, стоявший возле одного из домов, заметил едущий в его сторону автомобиль ГАИ, и «начал движение на мопеде без регистрационных знаков» (при этом парень был без шлема), рассказалив УВД Гомельского облисполкома.

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С помощью громкоговорителя, включением проблесковых маячков, инспектор требовал остановиться, но подросток все это игнорировал. Началась погоня.

В какой-то момент мопедист не справился с управлением, наехал на бордюр и опрокинулся, после чего попытался убежать, но его задержали.

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Водитель мототранспорта с сотрудником проследовали в служебный автомобиль, где выяснилось, что нарушителем оказался 14-летний мальчик, житель Гомельского района. Вскоре к машине подошел пьяный мужчина, представился родственником задержанного и, открыв водительскую дверь, несколько раз ударил кулаком в область головы сотрудника, при этом «высказывал угрозы применения насилия». Затем мужчина сказал подростку идти домой, и они ушли.

Вскоре мужчину задержали. Им оказался пьяный 45-летний житель Гомеля. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 364 Уголовного кодекса РБ («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Максимальное наказание, которое грозит по этой статье, - до 7 лет лишения свободы.

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