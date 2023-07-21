Под Пуховичами невестка «отомстила» умершей свекрови

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Опубликовано: 21.07.2023 10:18 , Обновлено: 21.07.2023

В Пуховичском районе женщина настолько конфликтовала со своей свекровью, что решила "отомстить" той даже после ее смерти. Подробности рассказали в местной милиции.

Как сообщили в УВД Минского облисполкома, в милицию заявила жительница Пуховичского района. Дело в том, что она пришла на кладбище, где похоронены ее мать и брат и обнаружила, что памятник “поврежден и облит зеленкой”.

Вот тогда милиционеры и выяснили, что «похулиганила» невестка покойной женщины. Сначала он решила просто облить памятник свекрови зеленой краской. Но потом увидела рядом с могилой камень, и повредила стелу.

Невестка объяснила, что была трезвой, и такой поступок совершила «из-за конфликтов со свекровью при ее жизни».

Против женщины возбудили уголовное дело.

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