Под Оршей бык убил животновода
В Оршанском районе бык поднял на рога животновода и забил своей головой до смерти. Об этом рассказали в Следственном комитете 24 июля.
Само происшествие случилось утром 22 июля. По данным следствия, 50-летний мужчина перегонял крупный рогатый скот из одного сектора в другой.
Но внезапно бык поднял мужчину вверх, бросил на пол и начал бить его головой. Происходящее увидел коллега животновода, отогнал животное и вызвал скорую. Однако медики констатировали смерть мужчины.
Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.
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