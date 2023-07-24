Под Оршей бык убил животновода

Опубликовано: 24.07.2023 17:02 , Обновлено: 24.07.2023

В Оршанском районе бык поднял на рога животновода и забил своей головой до смерти. Об этом рассказали в Следственном комитете 24 июля.

Само происшествие случилось утром 22 июля. По данным следствия, 50-летний мужчина перегонял крупный рогатый скот из одного сектора в другой.

Но внезапно бык поднял мужчину вверх, бросил на пол и начал бить его головой. Происходящее увидел коллега животновода, отогнал животное и вызвал скорую. Однако медики констатировали смерть мужчины.

Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку.

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