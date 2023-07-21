В Руденске мужчина бросил женщину в колодец из-за сигареты

Опубликовано: 21.07.2023 12:10 , Обновлено: 21.07.2023

В Руденске Пуховичского района из колодца достали тело 39-летней женщины. Следователи выяснили, что ее туда бросил знакомый мужчина после конфликта из-за сигареты.

Подробности происшествия сообщил телеграм-канал «Центральные новости» со ссылкой на Следственный комитет Беларуси.

Предварительно, женщина вместе с хозяином дома и 38-летним жителем агрогородка Дричин выпивали. В какой-то момент между ними произошел конфликт и мужчины стали выгонять собутыльницу на улицу. Там гость схватил ее за одежду, насильно потащил к находящемуся во дворе колодцу и сбросил в него, а сам пошел в магазин за «добавкой».

Как сообщил Телеграфу источник, все произошло из-за того, что женщина выкурила последнюю сигарету, оставшуюся у выпившей компании.

Следователи возбудили против жителя Дричина уголовное дело по ч.1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса. К слову, ранее его уже судили и только недавно выпустили из тюрьмы.

Ранее Телеграф писал, что в Пуховичском районе женщина настолько конфликтовала со своей свекровью, что решила “отомстить” той даже после ее смерти. Подробности рассказали в местной милиции.

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