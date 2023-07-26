На Гомельщине в ДТП пострадали 5 детей
Серьёзная авария произошла вечером 25 июля в Лельчицах Гомельской области. Как сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси, в результате столкновения двух легковых автомобилей в больнице оказались пять детей.
По данным ведомства, ДТП произошло около 18:00. На одной из улиц городского посёлка 19-летний водитель за рулём легкового Nissan не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым Volkswagen.
На видео, опубликованном МВД, видно, как “японец” уходит в занос, а после столкновения в другим авто вспыхивает пожар под капотом. По предварительной информации, водитель отвлекся от управления, что и привлекло в результате к аварии.
В МВД также сообщили, что в результате аварии пострадали пять несовершеннолетних - четыре девочки 13, 14 и 15 лет, которые ехали в Nissan, и 7-летний мальчик из Volkswagen. Всех детей с различными травмами отправили в больницу.