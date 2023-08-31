Под Осиповичами 25-летнего парня убило молнией

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Опубликовано: 31.08.2023 10:29 , Обновлено: 31.08.2023

Вечером 30 августа в Осиповичском районе 25-летний парень погиб от удара молнии.

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О трагедии в экстренные службы сообщили знакомые молодого человека. Они рассказали, что возвращались в Осиповичи после отдыха на берегу реки Свислочь, рассказали подробности трагедии в Следственном комитете.

Непогода застала их в дороге, и они остановились на обочине возле леса. Мужчина решил выйти на улицу и, отойдя от автомобиля примерно на 10 метров, его ударила молния.

От полученных травм он умер.

Что делать/не делать, если гроза застала вас на улице?

СК дал рекомендации, как себя следует вести, если гроза застала вас на улице:

не прячьтесь под деревом;

потушите костер, если вы находитесь на природе;

не купайтесь в реке;

остановите машину, закройте все окна и не выходите, пока не закончится гроза;

не используйте зонт, он может привлечь молнию;

не катайтесь в грозу на велосипеде;

отключите мобильный телефон и снимите все металлические украшения;

держитесь подальше от линий электропередач и железных конструкций;

постарайтесь укрыться от грозы в помещении.

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