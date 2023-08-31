Под Осиповичами 25-летнего парня убило молнией
Вечером 30 августа в Осиповичском районе 25-летний парень погиб от удара молнии.
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О трагедии в экстренные службы сообщили знакомые молодого человека. Они рассказали, что возвращались в Осиповичи после отдыха на берегу реки Свислочь, рассказали подробности трагедии в Следственном комитете.
Непогода застала их в дороге, и они остановились на обочине возле леса. Мужчина решил выйти на улицу и, отойдя от автомобиля примерно на 10 метров, его ударила молния.
От полученных травм он умер.
Что делать/не делать, если гроза застала вас на улице?
СК дал рекомендации, как себя следует вести, если гроза застала вас на улице:
- не прячьтесь под деревом;
- потушите костер, если вы находитесь на природе;
- не купайтесь в реке;
- остановите машину, закройте все окна и не выходите, пока не закончится гроза;
- не используйте зонт, он может привлечь молнию;
- не катайтесь в грозу на велосипеде;
- отключите мобильный телефон и снимите все металлические украшения;
- держитесь подальше от линий электропередач и железных конструкций;
- постарайтесь укрыться от грозы в помещении.
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