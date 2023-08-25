В Витебской области осы закусали пенсионерку до смерти

Опубликовано: 25.08.2023 10:17 , Обновлено: 25.08.2023

В Толочинском районе Витебской области осы до смерти закусали пожилую женщину. Об этом 25 августа рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.

Как рассказала официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области Татьяна Серебрякова, всё случилось в вечернее время, когда женщина занималась работами на своем приусадебном участке. Осы неожиданно напали на пенсионерку, ужалив несколько раз в разные части тела.

Женщина сразу же почувствовала себя плохо, забежала в дом и рассказала мужу о случившемся, после чего потеряла сознание и в скором времени скончалась, ещё до приезда скорой помощи, несмотря на попытки супруга привести ее в чувство. Оказалось, ранее у женщины была аллергическая реакция на укусы насекомых.

Проведенная по данному факту судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти женщины, действительно, стал “анафилактический шок на яд осы”.

Как не допустить летального исхода при аллергии на укусы насекомых?

Судебные эксперты обратили внимание на то, что у людей с аллергией даже одиночный укус пчел, ос или шершней может привести к летальному исходу, особенно, если укус придется в голову или шею. Симптомами укуса насекомых помимо припухлости в месте укуса и зуда могут быть отек лица, проблемы с дыханием и резкое ухудшение общего самочувствия.

Чтобы не допустить летального исхода, эксперты рекомендуют людям с аллергией сообщить об этом своим близким и всегда иметь под рукой специальные противоаллергические препараты, рекомендованные врачом.

“В случаях, когда счет идет на минуты, крайне важна своевременная первая помощь”, - подчеркнула Серебрякова.

Сотник шершней едва не закусали до смерти отдыхающих на турбазе под Витебском

Между тем, это не первый случай в Витебской области с серьёзными последствиями укусов насекомых за последнее время. Так, в августе сотни шершней атаковали турбазу “Верасы” на озере Белое в Витебском районе. Вначале они напали на одного из отдыхающих, у которого начала быстро развиваться аллергическая реакция, а затем покусали ещё несколько человек, которые поспешили на помощь к пострадавшему, сообщило районное сетевое издание vitbichi.by.

В тот раз летального исхода удалось избежать - приехавшие по вызову сотрудники МЧ, обнаружили пострадавшего, пытавшегося скрыться от шершней в озере, лежащего наполовину в озере без сознания с сильным отеком и посинением. С помощью специального мешка для искусственной вентиляции легких и кислородной маски, а также введенных антигистаминных препаратов медикам удалось вернуть мужчину к жизни.

В Витебской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды рекомендовали людям, столкнувшимся с роем или гнездом шершней, не делать резких движений, чтобы не спровоцировать насекомых на агрессию, и спокойно отойти на безопасное расстояние, а также дали рекомендации, что делать тем, кому не удалось избежать укуса шершня: