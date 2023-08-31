«Всю Беларусь накрыло» - После шквала ливней и града без света остались 909 деревень и городов
С вечера 30 августа до утра 31 августа по всей Беларуси прокатились мощные ливни с грозами. Шквалистый ветер ломал и вырывал с корнями деревья, в некоторых районах страны приусадебные участки засыпало градом и на какое-то время без света остались жители 909 населенных пунктов по всей стане.
Согласно данным Минэнерго, больше всего из-за разгула непогоды пострадали Минская, Гродненская и Витебская область. Чаще всего отключения электроэнергии там случались из-за грозовых перенапряжений и повышенной ветровой нагрузки. Однако, случалось, что шквалистым ветром или обломанными ветками или упавшими деревьями обрывало провода линий электропередачи.
По состоянию на 06:00 31 августа без света оставались 223 населенных пункта и 5 ферм. В отдельных случаях специалистам Минэнерго пришлось задействовать передвижные дизель генераторы.
Из-за сильного ветра в некоторых районах деревья падали прямо на проезжую часть дорог, перекрывая движение. Так, например, случилось в Пружанском районе Брестской области:
[link href=“https://www.tiktok.com/@olchik.olia?refer=embed” title=“@olchik.olia” target=“_blank” rel=“noopener”] @olchik.olia [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/30%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0?refer=embed” title=“30августа” target=“_blank” rel=“noopener”] #30августа [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/2023?refer=embed” title=“2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #2023 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C?refer=embed” title=“брестскаяобласть” target=“_blank” rel=“noopener”] #брестскаяобласть [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD?refer=embed” title=“пружанскийрайон” target=“_blank” rel=“noopener”] #пружанскийрайон [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F?refer=embed” title=“последствия” target=“_blank” rel=“noopener”] #последствия [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F?refer=embed” title=“буря” target=“_blank” rel=“noopener”] #буря [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD?refer=embed” title=“ураган” target=“_blank” rel=“noopener”] #ураган [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0?refer=embed” title=“гроза” target=“_blank” rel=“noopener”] #гроза [/link] @Онлайн Брест @budnipruzhany [link href=“https://www.tiktok.com/music/Siren-6732132914286299137?refer=embed” title=”♬ Siren - Filip Lackovic” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Siren - Filip Lackovic [/link]
А под Вилейкой Минской области огромное дерево упало на дорогу и полностью заблокировало движение машин:
[link href=“https://www.tiktok.com/@orlovich18?refer=embed” title=“@orlovich18” target=“_blank” rel=“noopener”] @orlovich18 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0?refer=embed” title=“гроза” target=“_blank” rel=“noopener”] #гроза [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #Беларусь [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0?refer=embed” title=“непогода” target=“_blank” rel=“noopener”] #непогода [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7273186671858862854?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - alena.18” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - alena.18 [/link]
Некоторые районы страны пострадали от сильного града, о котором накануне белорусов предупреждало МЧС. Так, град выпал в Минской области и в Светлогорске Гомельской области:
[link href=“https://www.tiktok.com/@good_staff0?refer=embed” title=“@good_staff0” target=“_blank” rel=“noopener”] @good_staff0 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7273123255232613126?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - good_staff2015” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - good_staff2015 [/link]
[link href=“https://www.tiktok.com/@user1421511843563?refer=embed” title=“@user1421511843563” target=“_blank” rel=“noopener”] @user1421511843563 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7273133404751661829?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Наталия” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Наталия [/link]
Также интернет-пользователи активно делились впечатляющими видео молний, которых в эту грозу, которая, как отметила одна из них, в буквальном смысле “накрыла всю Беларусь”, было необычайно много:
[link href=“https://www.tiktok.com/@shabletyton?refer=embed” title=“@shabletyton” target=“_blank” rel=“noopener”] @shabletyton [/link] Гроза в Минске!!! [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0?refer=embed” title=“всемдобра” target=“_blank” rel=“noopener”] #всемдобра [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/belorus?refer=embed” title=“belorus” target=“_blank” rel=“noopener”] #belorus [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81?refer=embed” title=“минсксейчас” target=“_blank” rel=“noopener”] #минсксейчас [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7273158108279474949?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - PHANTOM” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - PHANTOM [/link]
Чего ждать от погоды 31 августа?
Между тем, на последний день уходящего лета синоптики также дали не утешительный прогноз: штормовое предупреждение продлили и на четверг, 31 августа . Ожидается, что местами по республике снова пройдут сильные дожди с грозами. При грозах возможно усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Максимальная дневная температура по стране составит до +31°С.
Лишь 1 сентября , в пятницу, в Беларуси станет чуть прохладнее, а грозовая активность спадёт. Впрочем, днём по-прежнему будет стоять летняя тёплая погода — от +19°С до +26°С по стране, ночью — от +10°С до +17°С. Кратковременные дожди и грозы и слабый туман по утрам также синоптики не исключили.
В субботу, 2 сентября , в Беларусь из Западной Европы придёт неустойчивая умеренно теплая воздушная масса, которая принесёт переменную облачность. В северо-западных районах страны ожидаются кратковременные дожди с грозами, а температура воздуха останется на уровне прошлого дня - минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +19..+25°С.