Под Вилейкой разбился мотодельтаплан – 2 человека погибли

Опубликовано: 28.08.2023 07:19 , Обновлено: 28.08.2023

В Вилейском районе Минской области 27 августа разбился мотодельтаплан. Ни 52-летнему жителю Смолевич, управлявшему летательным аппаратом, ни его 24-летнему пассажиру, жителю Вилейского района, в результате падения выжить не удалось, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Как выяснили следователи, трагедия произошла из-за того, что, поднявшись вдвоем в небо, мужчина не справился с управлением мотодельтаплана, из-за чего летательный аппарат рухнул на землю.

По сообщению Следственного комитета, к месту трагического инцидента направили передвижную криминалистическую лабораторию и специалистов из управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области, которые провели осмотр места происшествия.

Следователи Вилейского района уже возбудили уголовное дело по данному факту - по части 3 статьи 314 Уголовного кодекса Беларуси (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).