Лукашенко поручил чиновникам привлечь белорусов к устранению "захламленности" после урагана. Когда?

Опубликовано: 23.07.2024 21:20 , Обновлено: 23.07.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 23 июля распоряжение №134рп об устранении последствий урагана, который прошел по Беларуси 14 июля. Как сообщили в пресс-службе президента, в документе свели все вопросы, возникшие по итогам совещания 19 июля.

Александр Лукашенко приказал облисполкомам привлечь белорусов для устранения последствий стихии. Так, предполагается, что их направят на “уборку захламленности”, а также на восстановление повреждённых зданий, кровель, и ограждений.

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Для каждой области были установлены определенные даты, с наступлением которых должны быть устранены определенные повреждения с привлечением местных жителей.

Ниже графики для каждой из областей:

[scryt_b title=“Брестская область”]

До 1 августа 2024 года - в жилищном фонде, на требующих первоочередного восстановления объектах, предназначенных для обеспечения и обслуживания производства, заготовки, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и обработки ее отходов;

до 15 августа 2024 года - на объектах социальной сферы;

до 30 августа 2024 года - на объектах сельхозназначения. [/scryt_b]

[scryt_b title=“Витебская область”]

до 2 августа 2024 года - на объектах сельхозназначения, расположенных на территории Ушачского района;

до 15 августа 2024 года - на объектах сельхозназначения, расположенных на территории Верхнедвинского района.

[/scryt_b]

[scryt_b title=“Гомельская область”]

до 1 сентября 2024 года - в жилищном фонде;

до 15 сентября 2024 года - на объектах сельхозназначения;

до 21 сентября 2024 года - на объектах социальной сферы.

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[scryt_b title=“Гродненская область”]

до 23 августа 2024 года - в жилищном фонде и на объектах социальной сферы;

до 1 сентября 2024 года - на объектах сельхозназначения.

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[scryt_b title=“Минская область”]

до 26 июля 2024 года - в жилищном фонде и на объектах социальной сферы;

до 19 августа 2024 года - на объектах сельхозназначения.

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[scryt_b title=“Могилевская область”]

до 1 августа 2024 года - в жилищном фонде;

до 20 августа 2024 года - на объектах социальной сферы;

до 1 октября 2024 года - на объектах сельхозназначения.

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Что обязали сделать министерства и ведомства?

Александр Лукашенко также поручил министерству энергетики восстановить электричество во всех домах до 1 августа. А до 22 августа отключить все генераторы, переведя электроснабжение на стандартные линии.

Также Минэнерго обязано до 31 декабря 2024 года подготовить предложения “о повышении надежности электроснабжения”.

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Такие ведомства, как Минлесхоз, Управление делами президента, НАН РБ обязаны будут расчистить буреломы в лесах до конца года.

Министерству промышленности приказали совместно с МАЗом до 1 ноября 2024 года поставит до 100 сортиментовозов МАЗ для вывоза древесины. А АМКОДОРу приказали выполнить все контракты по поставке лесозаготовительной техники.

[inf]Полностью с текстом распоряжения можно ознакомиться на официальном сайте [link href=“https://president.gov.by/fp/v1/209/document-thumb__58209__original/58209.1721752351.8bd1fa4ef1.pdf” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] тут [/link]. [/inf]

Ранее Telegraf.news сообщил, что его журналисты побеседовали с мозырянами и узнали, как проходила их жизнь в городе, который больше остальных пострадал от последствий урагана.

«Через пару часов пришло осознание, что всё серьёзно» — Поговорили с мозырянами, как справлялись без воды, света и связи почти три дня