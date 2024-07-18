"Через пару часов пришло осознание, что всё серьёзно" - Поговорили с мозырянами, как справлялись без воды, света и связи почти три дня

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Опубликовано: 18.07.2024 11:20 , Обновлено: 18.07.2024

Уже пятый день взгляды белорусов обращены к Мозырю, который всё еще оправляется от последствий урагана, произошедшего в вечер 14 июля. По состоянию на 18 июля в большей части города восстановили электричество, но по-прежнему остаются обесточенными частный сектор и многие деревни района. Telegraf.news побеседовал с мозырянами и узнал, как проходила их жизнь в городе, который больше остальных пострадал от последствий урагана.

[info_b]Напомним, что в воскресный вечер 14 июля южные и восточные регионы Беларуси накрыл мощнейший ураган. От последствий стихии больше всего пострадала Гомельская область. Там былвведён режим ЧС. На Мозырщине восстановительные работы длятся до сих пор. Более суток оставался отрезанным от электричества и сам районный центр. Из-за обрушения электросетей свою работу останавливали крупные предприятия, в том числе и нефтеперерабатывающий завод.[/info_b]

“У нас на глазах начало вырывать деревья с корнем”

Молодая мама Анастасия живёт в микрорайоне “Заречный” и в момент, когда разыгралась стихия, находилась дома с семьёй. По её словам, ураган начинался как действие какого-то фильма-катастрофы и разбушевался буквально за пару минут.

“Ветер дул с такой силой, что мы думали, что наше окно на балконе просто вылетит. У нас на глазах начало вырывать деревья с корнем, с домов напротив срывало шифер. Люди в панике не знали, куда убрать свои машины и спрятаться самим”, - рассказала девушка.

По её словам, когда пропал свет, они с мужем особо не придали этому значения. Такое часто бывает во время грозы. Но когда пропала связь, то начали беспокоиться о родных. Как только стихия утихла поехали их проведать, чтобы убедиться, что всё хорошо.

“Проехались по нашему району и были в шоке от последствий урагана. У магазина сорвало крышу, на машинах лежали железные листы с профиля, куча поломанных деревьев. Через пару часов пришло осознание, что всё серьёзно. В районе не было ни света, ни связи, ни воды”.

Пострадавшее здание в микрорайоне "Заречный". Фото: архив Анастасии

Семья Анастасии к такому повороту оказалась не готова. Некоторые магазины работали, но купить что-то можно было только за наличные, а все деньги семья хранила на карточке. Кроме того, в автомобиле заканчивался бензин, а автозаправки не работали.

На утро супруг девушки поехал за водой из колодца к бабушке. Как оказалось, на районе мало у кого они имелись, а воду в отдалённый микрорайон поначалу никто не спешил везти. Поэтому семья помогала с водой всем желающим.

“Потом открылась ближайшая заправка и жить стало спокойнее. Там принимали карты и кое-как ловил интернет. Мы смогли дозвониться родственникам в другие города. Во вторник утром мы с мужем подумывали уехать в другой город к сестре, потому что было очень тяжело сутки без света, воды и связи, ещё и с маленьким ребёнком. Но к обеду нам дали воду и начали доходить слухи, что на некоторых районах уже есть свет”, - рассказала Анастасия.

Семья осталась и вскоре положение действительно начало улучшаться.

В Мозыре, оставшемся без света после урагана, выстроились огромные очереди за водой

Последствия урагана в парке "Победа" 14 июля. Фото: Telegraf.news

Использовали воду из Припяти для своих нужд

Алена во время урагана также находилась в Мозырском районе. Деревню Осовец, где живут её родители, стихия тоже не обошла стороной. С хозпостроек и домов снесло шифер, где-то положило сад и повалило деревья.

Воды и света там нет до сих пор, а связь работает с перебоями.

В вечер того же дня, когда ураган прекратился, девушка вернулась в город. Но здесь ситуация была примерно такой же и не менялась на протяжении двух дней.

“Вечером отправились с мужем на велопрогулку, чтобы попытаться поймать мобильную связь. В городе кромешная тьма. Без фонарика - хоть ты глаз выколи. Но на площади Ленина работало одно кафе. Там был генератор. Кто-то там даже отмечал cвадьбу со светом и музыкой”, - рассказала мозырянка.

В пристройке летнего кафе снесло крышу, и мягкая мебель вымокла от дождя. Однако это не помешало небольшой группе мужчин устроиться там с ноутбуком, чтобы посмотреть финал чемпионата Европы.

“Ну и мы с мужем тоже присоединились. Потом ещё люди начали на огонёк сбегаться и присоединяться к просмотру. Получилось прям как в дание времена, когда один телевизор приходила смотреть вся деревня”, - рассказала девушка.

С отсутствием удобств пришлось мириться. Семья жила недалеко от Припяти и иногда использовала эту воду для своих нужд. Питьевой водой удалось запастись впрок. Утром в понедельник в квартире подача воды ещё была, хоть и слабая.

Что наблюдалось в городе в дни после урагана?

Уже на следующий день после урагана в городе начали появляться точки водоснабжения. Людям можно было набрать воды из подвезённых автоцистерн.

В утро 15 июля большинство магазинов не работало. Всё было закрыто и увешано объявлениями о невозможности принимать покупателей “по техническим причинам”.

Единичные магазины, которые работали, обслуживали покупателей при свете фонариков и только за наличные. Начали образовываться очереди.

К вечеру того же дня в некоторые магазины подвезли генераторы, и ситуация начала улучшаться. С запуском электричества большая часть торговых точек возобновила работу. Однако произошло это уже только 16 июля.

За это время практически во всех магазинах мясо, молочка и замороженная продукция пришли в негодность. По состоянию на 17 июля даже крупные сети магазинов ещё не оправились от этих потерь, и можно было застать пустые полки.

Где-то на прилавках виднелись йогурты и сметана, но покупатели не спешили их класть её в корзину. Проверяли дату изготовления, полагая, что те могли испортиться в момент отключения холодильников.

В некоторых магазинах также можно было столкнуться с дефицитом свежего хлеба. Из-за отключения воды и электричества местные хлебозаводы просто не успели его испечь и поставить.

Прилавки магазинов торговых сетей "Копеечка" и "Аметист" в Мозыре 17 июля. Фото: Telegraf.news

Спекуляция с ценой на воду и очереди за генераторами

В связи с недостатком воды на некоторых объектах торговли даже началась спекуляции с ценой. Замеченное активно обсуждалось в телеграм-канале “Мозырь”.

Так, в одном из магазинов за 5 литров воды продавцы запрашивали 6 рублей. Некоторые заметили, что подорожала вода и в “Евроопте”. За такой же объём приходилось платить 4,45 рубля.

Одним из самых желанных приобретений в непростой период у мозырян стали генераторы.

В магазин “Мастерок” за покупкой устройства выстроилась длинная очередь. Только 16 июля их приобрело более 50 человек. И это не взирая на кусающуюся цену - от 700 до 2000 рублей.

Многие жители города, столкнувшись с бедствием, предпочли уехать на дачи и в деревни, где хотя бы не было вопросов с водой и можно было воспользоваться колодцами.

Однако не у всех была такая возможность. Жильцы с электроплитами оказались в ситуации, когда негде было подогреть воду, не говоря уже о том, чтобы приготовить горячий обед.

В таких случаях каждый выкручивался по-своему. Кто-то обращался к соседям, а кто-то просто готовил еду и грел воду на мангале прямо во дворе общежития.

“В городе был просто какой-то хаос”

Анастасия Дайнеко в вечер 14 июля отправилась на велопрогулку вместе с подругой. Вместе они доехали до дачи родителей девушки на станции Мозырь, где находилась её семья и сын.

Казалось, ничего не предвещало больших бед, но Настя признаётся, что какую-то необъяснимую тревогу начала ощущать ещё за день до урагана и накануне плохо спала.

“Мы отдыхали, купались в бассейне, когда на меня вдруг что-то капнуло. Я забеспокоилась и начала убеждать друзей, что пора сворачиваться, начинается дождь. Но всем показалось, что я напрасно паникую”, - вспомнила, как разворачивались события 14 июля Анастасия.

Друзья девушки продолжили отдыхать, а она всё же доверилась чутью и начала заранее сворачивать шезлонги. Когда ветер усилился, собираться начали все, но неспешно. Казалось, времени ещё достаточно.

Однако ситуация быстро превратилась в критическую. Спустя мгновения ветер усилился настолько, что вокруг начали падать деревья.

Последствия урагана в парке "Победа" 14 июля. Фото: Telegraf.news

“Все дико испугались, дети заплакали, начались крики. Мужчины побежали отгонять машины подальше от деревьев. Мой папа только-только успел отъехать, и за ним сразу упало дерево”.

Родительская дача находится в овраге, и, по мнению девушки, это стало одной из причин, по которой стихия не повредила дом. В целом из ситуации получилось выйти без потерь.

Сразу после бури Анастасия отправилась в Мозырь, и масштабам последствий 20-минутного урагана оставалось только поражаться.

“В городе был просто какой-то хаос. Кругом куча поваленных деревьев, неработающие светофоры, затопленные перекрёстки, глохнущие машины, десятки напуганных и растерянных людей на улицах. Но надо сказать, что прошло меньше получаса, как всё это началось и закончилось, а уже работало МЧС и освобождало проезды”, - заметила девушка.

Вечером мозыряне массово вышли на улицу, чтобы просто прогуляться и поговорить друг с другом, ведь в домах теперь попросту было нечего делать.

“Люди у нас просто замечательные. Все очень сплотились и друг другу помогали. Кто водой, кто подзарядкой. Встречались на улице и рассказывали, где что можно найти, делились новостями. И никто не унывал, все улыбались. До сих пор мурашки от того, насколько все были классные. Это для меня стало настоящим откровением”, - восхитилась Анастасия.

Значительно улучшить качество жизни семьи в этот период, по признанию девушки, позволила предприимчивость её отца, который каким-то чудом незадолго до событий 14 июля купил генератор.

“Мама его отговаривала тогда. Мол, зачем он нужен? Целых 800 рублей! Лучше такие деньги в стройку дома вложить. Но папа настоял и заверил нас, что мы ещё останемся благодарны. Так и оказалось”

Конечно, за бензином для генератора приходилось подолгу стоять в живой очереди на единственной работающей заправке, но оно того стоило. В момент, когда город оказался обесточен, на родительской даче были летний душ, свет, связь и интернет.

Друзья Анастасии приезжали, чтобы подзарядить телефоны, умыться и запастись водой. Некоторое время на даче даже сохранялось слабое водоснабжение.

Анастасия признаётся, что в компании её друзей, где преобладают предприниматели и бизнесмены, нередко могли отпускать шуточки в сторону более простых профессий.

“Впредь такого не будет. Я восхищаюсь всеми этими людьми и тем, что они делают для нас. Горжусь своим отцом, который проработал много лет электриком на ТЭЦ. По сути, без этих людей, без электричества как такового ни о каком блогерстве не могло бы быть и речи”, - поделилась своими мыслями девушка.

Она отметила, что несмотря на то, что никто не был готов к такой ситуации все городские службы сработали максимально слаженно и дали людям в сложный период всё, что только могли.

“Спасатели уже через 10 минут устраняли последствия, Белтелеком оперативно помог людям с подзарядкой мобильных устройств. Военные целыми днями на солнцепёке возили и раздавали воду. Я безмерно восхищена отдачей и вкладом всех служб в нашем городе”, - резюмировала Анастасия.

«Приходит все больше» — В Мозыре выстроилась очередь на подзарядку телефонов. Что там с водой, связью и электричеством?

Пункт выдачи воды на площади Ленина, 16 июля. Фото Telegraf.news

В Мозыре, оставшемся без света после урагана, выстроились огромные очереди за водой

“На восстановление одной опоры в Хойниках ушло 8 часов, а в Мозырском районе таких 47”

Ремесленники Марина и Иван Евжики в момент, когда Мозырщину настигла стихия, находились на своей даче в Загоринах. По их словам, никто не мог предугадать, что погода поведёт себя таким образом. Они не спешили покидать бассейн, когда увидели, как на горизонте сгущаются тучи. Вдали начал слышаться непонятный гул. Казалось, что это звуки дождя, но очень скоро стало понятно, что это порывы ветра.

“Буквально за секунду с нашего бассейна сдуло козырёк, а с бани снесло рубероид”, - рассказал Иван.

Они поспешили покинуть бассейн и укрыться. Но в целом стихия, по словам Ивана, “пощадила” Загорины, и они решили остаться на даче.

“На следующий день вода появилась в Козенках, и мы ездили за ней туда. Но сейчас вернулись в город, т. к. сюда наконец-то дали электричество, а в Загоринах его по-прежнему нет”.

Фото: архив семьи Евжик.

Иван и Марина заехали в свою мастерскую. Одно из окон не выдержало ветра и ввалилось внутрь. А от строящегося рядом соседского гаража осталась лишь одна стена.

Выпавшее окно в мастерской Ивана и Марины

“Для меня было шоком увидеть, что такое крепкое здание не выдержало. От урагана обрушился с корнями даже огромный дуб в Козенках”.

Изготовление сумок пришлось приостановить - в мастерской всё еще нет электричества (Прим. - семейная пара - создатели бренда FeelingTrees), а из-за потери связи вести работу с клиентами до недавней поры также не представлялось возможным.

Среди некоторых горожан и не только возникло мнение, что город оказался не готов к преодолению подобных трудностей. Мол, нет резервных линий потому всё так и затянулось.

Иван уверен, что дело не в этом, а люди и город действовали максимально слаженно для такой ситуации. Устранить все проблемы быстрее было нельзя, как и в принципе подготовиться к таким разрушениям, считает мозырянин.

“Последствия очень серьёзные - снесло множество опор. На восстановление одной такой в Хойниках ушло 8 часов, а в Мозырском районе их 47. Некоторым кажется, что всё просто - поднял рубильник и готово. Но это далеко не так. Люди сейчас работают и днём, и ночью, чтобы подача электричества возобновилась. Приехало очень много спасателей, электриков и работников коммунальных служб с разных областей, и все очень помогают друг другу”, - говорит Иван.

Для того, чтобы восстанавливать повреждения нужно не только разбирать завалы деревьев в разных местах, но и и с трудом пробираться сквозь болотистую местность.

О происходящем и внутренней “кухне” Иван знает из первых уст. Когда-то сам работал в электросетях, а сейчас там продолжают работать родственники.

Он отметил, что, вопреки представлениям некоторых, обходные и резервные линии есть. Одну из них даже ускоренно ввели в эксплуатацию раньше времени. Работы по её вводу планировалось закончить только в августе.

“Всё есть, но когда в разных местах разрушены опоры, когда всё завалено деревьями - это большая проблема, и она не решается по мановению палочки. Опоры ЛЭП нужно привезти, установить. А разрушено их множество. В том числе и 2 трёхсотки, которые вообще тяжело сделать в кратчайший срок”, - заметил Иван.

“До 3 ночи собирали воду по кастрюлям и бутылкам в запас”

Семью Ольги Кабраль стихия также застала не дома. Вместе с мужем и детьми девушка находилась у родителей на улице Чапаева в микрорайоне “Октябрьский.

“Забежали в дом и успокаивали детей. Младшая дочка очень боится грозы. Когда буря утихла вернулись домой, но там уже не было ни света ни связи и вода заканчивалась - очень слабо бежала из крана. До 3 ночи собирали её по кастрюлям и бутылкам в запас, - рассказала Ольга.

Поездка по ночному городу после произошедшего урагана стала одним из самых впечатляющих моментов.

“Очень много людей. Все без связи, с большими глазами. Не понимают куда идти и что делать. Очень много машин. Очереди на заправках. Всё это до мурашек по коже”, - призналась девушка.

Утром 15 июля семья решила вернуться к родителям, завезти туда собранную воду. Там они и оставались до включения электричества. В родительском доме обосновалась и семья сестры и каждый старался внести лепту в организацию быта и всеобщий комфорт.

О работе, которую Ольга вела через интернет, в эти дни пришлось забыть. Остался с семьёй и супруг девушки, который работает на СТО.

Несмотря на тревогу и убытки, пережитый опыт подарил и некоторые приятные впечатления.

“Еще раз убедилась, как прекрасно иногда жить без телефона и без удобств. Надо признать, в этом есть своя романтика. Каждый был чем-то занят. Кто-то мыл посуду, кто-то застилал постели, кто-то приносил воду. Все при деле, и каждый в семье знает, чем он может быть полезен. Если чему-то эта ситуация и научила, так тому, что нужно ценить близких и то, что имеешь”, - призналась Ольга.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Министерство энергетики вечером 16 июля отчиталось о восстановлении электроснабжения Мозыря, жители которого несколько суток оставались без света из-за коллапса, возникшего после мощного шторма, накрывшего регион в минувшее воскресенье. К привычному режиму работы к вечеру 16 июля начала возвращаться и Мозырская ТЭЦ, после чего постепенно начали возобновлять подачу холодной и горячей воды горожанам.

Минэнерго отчиталось о восстановлении электричества в Мозыре. А что с водой?