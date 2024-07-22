Министерство ЖКХ запустило "горячую линию" для пострадавших от урагана белорусов. Когда звонить для ремонта крыши?

Опубликовано: 22.07.2024 20:31 , Обновлено: 22.07.2024

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси сообщили о "горячей линии", которая будет работать с 23 по 26 июля. На нее могут позвонить белорусы, дома которых пострадали от урагана. А еще можно попросить убрать поваленные деревья возле жилья.

Обратиться можно будет только в указанное время - с 08:00 до 13:00 . Вот вопросы, с которыми можно звонить на “горячую линию”:

восстановление кровли и “конструктивных элементов” жилых домов,

восстановление водоснабжения,

уборка поваленных деревьев в населенных пунктах.

Конечно, в Министерстве ЖКХ оставили телефон этой линии - +375 17 371 07 04.

К слову, Комитет государственного контроля (КГК) открыл свою “горячую линию” для жителей Гомельщины, которые пострадали от шторма. На сообщения о его последствиях КГК дал больше времени, чем Министерство ЖКХ - 10 дней. Можно будет рассказать о поваленных деревьях, сорванных крышах, перебоях в работе электричества.

Жителям Гомельщины дали 10 дней, чтобы пожаловаться на последствия урагана. Куда звонить?

Ранее Telegraf.news писал, что председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на заседании оперативного штаба пообещал подумать над рассрочкой до одного года на ремонт пострадавших от шторма 14 июля домов. “При оказании услуг населению необходимо сделать оценку выполненных работ с минимальными надбавками для людей и рассмотреть вопрос предоставления рассрочки до одного года”, - сказал он.

Глава Гомельщины пообещал подумать над рассрочкой на ремонт пострадавших от шторма домов

Также мы сообщали, что в Администрации президента Беларуси озвучили цену на заготовленную после шторма древесину. Ее запланировали продавать белорусам, которые начинают или планируют новое строительство и могут использовать лес по специальной низкой цене.

Крутой назвал цену для белорусов на куб древесины, заготовленной после шторма