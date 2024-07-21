Глава Гомельщины пообещал подумать над рассрочкой на ремонт пострадавших от шторма домов

Опубликовано: 21.07.2024 15:57 , Обновлено: 21.07.2024

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на заседании оперативного штаба пообещал подумать над рассрочкой до одного года на ремонт пострадавших от шторма 14 июля домов. Об этом сообщили в Гомельском облисполкоме.

По словам Крупко, люди могут сами купить необходимые для ремонта материалы, а подразделения ЖКХ помогут с ним. “При оказании услуг населению необходимо сделать оценку выполненных работ с минимальными надбавками для людей и рассмотреть вопрос предоставления рассрочки до одного года”, – передали слова председателя облисполкома в Telegram-канале “Гомельщина официально”.

Однако это произойдет после завершения восстановительных работ. По состоянию на утро 21 июля, по информации Гомельского облисполкома, “напряженная ситуация” с подачей энергоснабжения в отдельные дома пока остается в Жлобинском и Речицком районах.

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“Всего на день задействовано 148 аварийно-ремонтных бригад. Задача на сегодня – закрыть все заявки, которые имеются от населения”, - сообщил на заседании министр энергетики Виктор Каранкевич.

И дополнил, что “динамика положительная”, принимаются все меры для быстрого выполнения запланированных работ.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство энергетики Беларуси в ночь с 18 на 19 июля отчиталось о восстановлении энергоснабжения во всех населенных пунктах Гомельщины. Но с ремаркой, что в отдельных случаях электроэнергию потребители получают через временные дизель-генераторные установки.

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