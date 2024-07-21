Глава Гомельщины пообещал подумать над рассрочкой на ремонт пострадавших от шторма домов
Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на заседании оперативного штаба пообещал подумать над рассрочкой до одного года на ремонт пострадавших от шторма 14 июля домов. Об этом сообщили в Гомельском облисполкоме.
По словам Крупко, люди могут сами купить необходимые для ремонта материалы, а подразделения ЖКХ помогут с ним. “При оказании услуг населению необходимо сделать оценку выполненных работ с минимальными надбавками для людей и рассмотреть вопрос предоставления рассрочки до одного года”, – передали слова председателя облисполкома в Telegram-канале “Гомельщина официально”.
Однако это произойдет после завершения восстановительных работ. По состоянию на утро 21 июля, по информации Гомельского облисполкома, “напряженная ситуация” с подачей энергоснабжения в отдельные дома пока остается в Жлобинском и Речицком районах.
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“Всего на день задействовано 148 аварийно-ремонтных бригад. Задача на сегодня – закрыть все заявки, которые имеются от населения”, - сообщил на заседании министр энергетики Виктор Каранкевич.
И дополнил, что “динамика положительная”, принимаются все меры для быстрого выполнения запланированных работ.
Ранее Telegraf.news сообщал, что Министерство энергетики Беларуси в ночь с 18 на 19 июля отчиталось о восстановлении энергоснабжения во всех населенных пунктах Гомельщины. Но с ремаркой, что в отдельных случаях электроэнергию потребители получают через временные дизель-генераторные установки.
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