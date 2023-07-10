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Хакеры выставили на продажу личные данные тысяч белорусов. Кого взломали на этот раз?

Хакеры выставили на продажу личные данные тысяч белорусов. Кого взломали на этот раз?
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В Беларуси произошел очередной крупный слив персональных данных. В этот раз в интернет попали сведения о клиентах белорусского производителя дверей — компании «Юркас».

В Национальном центре персональных данных сообщили, что утечка произошла из-за несанкционированного доступа к информационной системе компании. В Сеть попали имена, адреса электронной почты, а также номера телефонов не только клиентов, но и сотрудников «Юркаса». Отмечается, что слив затронул не более пяти тысяч клиентов.

Напомним, это не первая крупная утечка персональных данных из белорусских компаний за последнее время. Так, 5 июля появилась информация о сливе из магазина buslik.by — на продажу выставили данные 220 000 пользователей.

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А буквально на следующий день стало известно, что на продажу выставили сведения о 730 000 пользователей интернет-магазина «Остров чистоты и вкуса».

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В Национальном центре персональных данных сообщили, что проанализировали недавние сливы данных и пообещали в ближайшее время рассказать, в чем были их причины.

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