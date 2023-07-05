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Хакеры выставили на продажу личные данные 220 тыс. белорусов. Как проверить, есть ли там вы?

Хакеры выставили на продажу личные данные 220 тыс. белорусов. Как проверить, есть ли там вы?
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В Национальном центре персональных данных (НЦПД) сообщили, что злоумышленники смогли взломать базу данных интернет-магазина buslik.by и выставили на продажу данные более 220 тыс. пользователей данного ресурса.

Хакеры предлагают за деньги такую личную информацию белорусов:

  • ФИО,
  • номера мобильных телефонов,
  • адреса электронной почты.

Этот магазин занимается продажей детских товаров, как онлайн так и офлайн. В настоящее время сеть супермаркетов для детей «Буслiк» насчитывает 38 магазинов и представлена в 19 городах страны, 11 из которых размещаются в столице.

Если вы каким-то образом совершали там покупки и оставляли свои личные данные (особенно в интернет-магазине), то вероятность их попадания в руки злоумышленников высока. Точно проверить можно, только купив саму базу данных. Но это уже преступление.

В НЦПД уже объявили, что проводят проверку. Впрочем, она уже навряд ли поможет вернуть украденную базу данных, но может помочь принять меры против будущих атак хакеров.

Ранее Телеграф сообщил, что в Интернет утекли данные более 4,1 тыс. клиентов популярных российских книжных интернет-магазинов с белорусскими адресами электронной почты. Об этом 13 июня сообщили в Национальном центре защиты персональных данных Беларуси (НЦЗПД) и рассказали, что делать тем, кто пользовался услугами этих магазинов.

В сеть слили данные более 4 тыс. белорусских пользователей российских интернет-магазинов. В НЦЗПД рассказали, что делать

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