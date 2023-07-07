Хакеры украли данные тысяч белорусов из базы БГУ. Чем грозит студентам и преподавателям?

Опубликовано: 07.07.2023 08:08 , Обновлено: 07.07.2023

Неизвестные хакеры похитили персональные данные не менее 6 тыс. человек из базы Белорусского государственного университета. Эту информацию вечером 6 июля подтвердили в Национальном центре защиты персональных данных (НЦЗПД).

В НЦЗПД пояснили, что о том, что неизвестные злоумышленники получили несанкционированный доступ к информационной системе вуза, сообщили в самом БГУ. Однако, там не уточнили, чьи именно данные - студентов или преподавателей и работников учебного заведения - утекли в руки хакеров.

В Центре пообещали принять “предусмотренные законодательством меры” по факту утечки персональных данных и напомнили операторам, что те обязаны предпринимать все необходимые мере “по обеспечению защиты персональных данных”.

Отметим, что официальный сайт БГУ недоступен как минимум четыре дня. Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что это связано с массированной DDos-атакой на сайт БГУ, однако в Министерстве образования эту информацию назвали недостоверной.

Там заявили 4 июля, что в БГУ произошел “технический сбой функционирования системы обработки данных”, а IT-специалисты вуза “активно работают” над его устранением. Тем не менее, по состоянию на утро 7 июля сайт вуза по-прежнему не открывается.

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Напомним, за последние два дня в НЦЗПД сообщили о нескольких крупных “сливах” персональных данных белорусов. Так, стало известно, что хакеры получили доступ и выставили на продажу данные более 220 тыс. покупателей интернет-магазина buslik.by и 730 тыс. клиентов интернет-магазина «Остров чистоты и вкуса».

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В НЦЗПД также рассказали, в чем опасность подобных “сливов” для самих пользователей. Среди данных, доступ к которым незаконно получили злоумышленники - фамилия, имя, адрес электронной почты и номера телефонов. Эти данные, по словам специалистов Центра, могут позволить получить несанкционированный доступ к учетным записям человека.

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