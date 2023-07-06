Шантаж, вирусы и фейки. Эксперты пояснили, чем опасна утечка в сеть персональных данных белорусов

Опубликовано: 06.07.2023 17:41 , Обновлено: 06.07.2023

В Национальном центре защиты персональных данных пояснили, в чем заключается опасность, если ваши персональные данные похитили.

По словам экспертов, утечка такой информации может привести к серьезным последствиям. Фамилия, имя, адрес электронной почты и номера телефона, может позволить получить несанкционированный доступ к учетным записям человека.

И в случае, если персональные данные попали в руки злоумышленников, то возможны звонки для хищения денег, шантаж, направление ссылок с вирусами, которое предоставят мошенникам возможность удаленно управлять устройством.

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В соцсетях могут создать фейковые аккаунты, через которые можно вести действия от чужого имени. Не исключены вмешательство в частную жизнь, агрессивная реклама и прочее.

Так, используя персональные данные одного человека, мошенник получил доступ к его личному аккаунту в соцсети, что позволило преступнику разместить призыв о срочном сборе денег на «лечение» близкого человека.

В центре защиты отметили, что полностью предотвратить утечки данных трудно, однако можно свести риски к минимуму: для этого нужно использовать уникальные пароли отдельно для каждой учетной записи, и регулярно их обновлять, использовать дополнительные способы защиты, такие, как двухфакторная аутентификация.

Сливы персональных данных в Беларуси

Второй день подряд становится известно об инцидентах, связанных с утечкой личных данных. Так, 5 июля в интернет слили базу данных, содержащую информацию пользователей интернет-магазина buslik.by:

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А 6 июля это же случилось уже с интернет-магазином “Остров чистоты и вкуса” (здесь это произошло второй раз).

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