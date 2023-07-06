Хакеры выставили на продажу личные данные 730 000 белорусов. Где взяли?

Опубликовано: 06.07.2023 12:16 , Обновлено: 06.07.2023

Национальный центр защиты персональных данных 6 июля сообщил, что в Сеть утекли персональные данные сотен тысяч пользователей интернет-магазина «Остров чистоты и вкуса».

Утечка произошла в результате несанкционированного доступа к информационной системе ЧТУП «ЗападХимТорг», рассказали в ведомстве.

Сообщается, что хакеры выставили на продажу базу данных, содержащую персональные сведения более 730 000 пользователей данного ресурса.

В наццентре отметили, что ранее проводили внеплановую проверку ЧТУП „ЗападХимТорг“ по факту предыдущей утечки данных. “Требование по проведению мероприятий по технической и криптографической защите персональных данных не было выполнено”, — заключили в ведомстве.

Напомним, это второй случай утечки персональных данных за два дня. Так, 5 июля Телеграф писал, что хакеры выставили на продажу личные данные 220 тыс. белорусов, пользователей другого ресурса:

Хакеры выставили на продажу личные данные 220 тыс. белорусов. Как проверить, есть ли там вы?

В сеть слили данные более 4 тыс. белорусских пользователей российских интернет-магазинов. В НЦЗПД рассказали, что делать