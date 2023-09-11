ГПК Беларуси опубликовал видео стрельбы на границе. Что сказали в Польше?

🎥 Видео

Опубликовано: 11.09.2023 13:17 , Обновлено: 11.09.2023

Государственный погранкомитет Беларуси 11 сентября опубликовал видео со стрельбой на границе заявив, что выстрелы произвели польские военнослужащие.

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«Практика насилия и издевательств над беженцами со стороны польских силовиков сопровождается не только применением слезоточивого газа и физической силы, но и выстрелами из огнестрельного оружия», - сообщили в ведомстве.

В ГПК утверждают, что в последнее время было зафиксировано несколько случаев, когда польские военнослужащие доставляли иностранцев к заграждению на границе с Беларусью, а потом вытесняли их через калитку для животных. При этом “польские силовики направляли оружие на беженцев и производили несколько выстрелов поверх голов”.

«Необходимо подчеркнуть, что применение оружия иностранными военными непосредственно на границе создает крайне опасные предпосылки для возникновения пограничного конфликта», - предупредили в погранкомитете.

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В ГПК отметили, что в то время, как в самой Польше заявляют об угрозе со стороны Беларуси, «в реальности же польские военные на практике совершают действия, которые могут быть расценены именно как вооруженная провокация».

«Остается открытым вопрос, какова была бы реакция Польши в случае, если бы белорусский военнослужащий подошел к границе и открыл стрельбу из боевого оружия?», - задается вопросом ведомство.

Что говорят в Польше?

По словам польских пограничников, в последние сутки 15 иностранцев пытались нелегально попасть из Беларуси в Польшу, предпринимались попытки пересечения приграничных рек.

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Так же в польской погранслужбе сообщили, что вечером 9 сентября, группа людей со стороны Беларуси с масками на лицах, забросала камнями польских патрулей. По данным пограничников, у этих людей были рогатки и фонарики, которыми они ослепляли поляков. “Никто не пострадал”, - уточнили в Пограничной службе.

Напомним, это далеко не первый инцидент на белорусской границе. Так, 30 августа Государственный погранкомитет Беларуси сообщил, на границе с Латвией, в пункте пропуска Григоровщина (с латвийской стороны – Патерниеки), вооруженные латвийские силовики нарушили границу.

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