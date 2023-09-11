«Не профессиональные пограничники» – В Минобороны Беларуси рассказали, кто «создает провокации» на границе с Украиной

Опубликовано: 11.09.2023 10:14 , Обновлено: 11.09.2023

В Минобороны Беларуси обвинили Украину в том, что она "стремительно" перешла в статус "недружественного государства" по отношению к Беларуси, а также рассказали, как "не профессиональные пограничники" "создают провокации" на границе двух государств.

О “проблемных вопросах” в отношениях между Минском и Киевом в эфире гостелеканала СТВ рассказал начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко.

“Изначально мы жили в дружбе, в мире, но потом потихонечку начали происходить определенные проблемы. Прежде всего, внутри самой Украины, которая связана с вопросом политики, ориентации. И потихонечку Украина начала переходить из государства дружественного в государстве нейтральное. Затем из государства нейтрального Украина, наверное, уже стремительно, перешла в государство, скажем так, недружественное для Республики Беларусь”, - заявил представитель белорусского оборонного ведомства.

По его словам, белорусская сторона пыталась “препятствовать” такому развитию отношений между двумя соседними странами и “наладить взаимоотношения, дружбу” с Киевом.

“Но у нас ничего не получалось. Мы натыкались на стену”, - заявил Ревенко, подчеркну, что речь не идёт об “украинском народе”. С ним, по словам полковника, “недопонимания не было”.

Ревенко также упрекнул украинскую сторону в “неадекватной реакции” на инциденты на границе. При этом он заявил, что охраной государственной границы с украинской стороны занимаются сейчас “не профессиональные пограничники”.

“К сожалению, это войска территориальной обороны, иные военизированные подразделения, которые, мягко говоря, не понимают, что такое государственная граница, и просто провокационно себя ведут”, - заявил Ревенко.

По его словам, в таких условиях белорусские пограничники “стараются выдержанно действовать”, в том числе, в случаях нарушения воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами. Помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества подчеркнул, что в таких случаях белорусская сторона придерживается стратегии, нацеленной на “нормальное взаимопонимание, дружеские отношения с Украиной”.

Напомним, Государственный пограничный комитет Беларуси не раз обвинял украинских коллег в “провокациях на границе.” Так, в июле 2023 года их обвинили в незаконном заходе на территорию Беларуси и повреждении двух пограничных знаков.

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А в августе в ГПК рассказали о найденных на одном из пограничных столбов “элементах военной формы одежды”, что в ведомстве расценили как “тщетные и нелепые попытки вызвать ответную реакцию белорусских пограничников”.

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Между тем, командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев этим летом заявил, что Киеву государственная граница с Беларусью “в гражданском виде еще долго не понадобится”.

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