Нашли "элементы военной формы" — ГПК Беларуси обвинил украинцев в нарушении границы

Опубликовано: 26.08.2023 11:50 , Обновлено: 26.08.2023

В Госпогранкомите Беларуси 26 августа заявили, что «с территории Украины продолжаются бессмысленные провокации».

По информации ГПК, мозырские пограничники на границе с Украиной увидели на одном из пограничных столбов “элементы военной формы одежды”.

«Предварительная картина оставленных следов свидетельствует о том, что неизвестный пересек границу с украинской территории», — отметили в ведомстве и добавили, что по этому факту начали административный процесс.

Фото или видео там не предоставили.

В ГПК убеждены, что «подобные действия украинской стороны — тщетные и нелепые попытки вызвать ответную реакцию белорусских пограничников».

В Украине эту информацию на момент написания новости не комментировали.

Ранее, в июле 2023 года Телеграф писал, что государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси также обвинил украинских военных в нарушении государственной границы — незаконном заходе на территорию Беларуси и повреждении двух пограничных знаков.

«Провокации продолжаются» — ГПК обвинил украинских военных в нарушении границы Беларуси

А до этого ГПК заявлял о других «провокациях» со стороны украинских военных на границе. Например, белорусские пограничники заявили, что начали чаще слышать «иностранную речь» на границе с Украиной.

Белорусские пограничники рассказали, что все чаще слышат иностранную речь