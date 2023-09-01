В ГПК обвинили польский военный вертолет в нарушении границы Беларуси. Что показали на видео?

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Опубликовано: 01.09.2023 21:11 , Обновлено: 01.09.2023

Госпогранкомитет Беларуси (ГПК) в пятницу, 1 сентября, в очередной раз обвинил польских военных в нарушении государственной границы польскими военными. По словам белорусского ведомства, польский военный вертолет Ми-24 днём залетел "на глубину до 1200 метров" на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно. В ГПК опубликовали видео с вертолетом.

Как заявили в ГПК, белорусские пограничники зафиксировали “нарушение воздушного пространства” Беларуси со стороны Польши днём 1 сентября. По их словам, вертолет пересек границу на предельно малой высоте в Берестовицком районе Гродненской области.

В пограничном ведомстве заявили, что уже проинформировали об инциденте польскую сторону. В связи с этим в министерство иностранных дел Беларуси также вызвали временного поверенного в делах Польши.

По данным ГПК, от польской стороны “потребовали соответствующих разъяснений” и “проведения тщательного расследования инцидента”.

Как отреагировали в Польше?

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, в свою очередь, дал короткий комментарий по данному инциденту. Он заявил, что польская сторона будет “анализировать ситуацию”, но при этом отметил, что “к сообщениям белорусской стороны следует относиться с большой осторожностью”.

Ранее Телеграф сообщал, что в начале августа этого года в Польше разгорелся скандал из-за инцидента с белорусскими вертолетами на границе, которые, как утверждает польская сторона, вторглись в её воздушное пространство.

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В Министерстве обороны Беларуси обвинения в нарушении границы Польши военными вертолетами назвали надуманными и расценили их как очередной повод для «оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы». Между тем, в самой Польше в центре критики оказались не белорусские военные, а Министерство национальной обороны Польши и правительство в целом.

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