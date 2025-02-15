Зеленский призвал создать «вооруженные силы Европы» и провести «линию безопасности» вдоль границы Беларуси

Опубликовано: 15.02.2025 15:19 , Обновлено: 15.02.2025

Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля, выступая на основной сессии Мюнхенской конференции по безопасности, призвал европейские страны создать собственные "вооруженные силы Европы", чтобы не зависеть от военной поддержки со стороны США. Он также предложил провести европейскую "линию безопасности" вдоль восточной границы Украины, Беларуси, стран Балтии и Финляндии.

По словам Зеленского, основой “вооруженных сил Европы” могли бы стать Вооружённые силы Украины (ВСУ). При этом он подчеркнул, что речь идет не о замене НАТО, а о том, чтобы Европа вносила такой же вклад в безопасность региона, как это делает сейчас Америка.

“Три года войны показали, что у нас уже есть основы общей военной силы. И сейчас, когда мы готовим основы для мира и безопасности, мы должны строить вооруженные силы Европы так, чтобы будущее Европы зависело только от европейцев, а решения о безопасности Европы зависели только от Европы”, - процитировало Зеленского польское издание Onet.

По мнению украинского лидера, в отсутствие политического и военного единства, общей европейской внешней политики “Москва разорвет Европу на части”.

Зеленский также заявил, что Киев располагает “чёткими разведданными” о том, что Россия в этом году “планирует направить свои войска в Беларусь под предлогом учений и тренировок”, поскольку, по его словам, “Путин относится к Беларуси как к своей военной провинции” и на самом деле “не хочет мира” и “не готовится к диалогу”.

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В связи в этим Зеленский предложил провести европейскую “линию безопасности”, “границу между войной и миром”, как он её назвал.

“Мое предложение: восточная граница Украины, восточная граница Беларуси, восточные границы стран Балтии, восточная граница Финляндии. Это самая сильная линия безопасности для всех нас в Европе, потому что это линия международного права”, - пояснил украинский лидер.

Говоря о гарантиях безопасности для Украины, на которых руководство страны долгое время настаивает в контексте будущих мирных переговоров с Россией, Зеленский заявил, что считает “ядром” таких гарантий членство Украины в НАТО.

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“Или - если этого не будет - то условия, которые позволят нам построить другое НАТО, прямо здесь, в Украине. Потому что в какой-то момент между войной и миром будет граница. Где эта граница будет проведена и насколько она будет прочной - зависит от нас”, - процитировало Зеленского агентство “Интерфакс”.

“Упреки коллективного Запада — абсолютно необоснованные вещи”

Ранее государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, рассказывая о начавшейся недавно в стране масштабной проверке боевой готовности Вооруженных Сил, подчеркнул, что все эти мероприятия носят плановый характер. Такими же плановыми он назвал совместные учения, намеченные Организацией Договора о коллективной безопасности на 2025 год, три из которых должны будут проходить на территории Беларуси.

“Упреки коллективного Запада, упреки наших оппонентов, что мы представляем угрозу,— это абсолютно необоснованные вещи. В последнее время руководство коллективного Запада упрекает нас в том, что мы готовимся к какой-то агрессии, представляем угрозу с Востока. Их волнует белорусско-российское учение, которое планируется в 2025 году. Ничего здесь чрезвычайного нет. Эти учения, начиная с 2009 года, проходят на плановой основе каждые два года. По очереди: на территории Республики Беларусь и на территории Российской Федерации”, - заявил на днях Вольфович.

Он подчеркнул, что в рамках запланированных на этот год совместных белорусско-российских учений будет отрабатываться готовность региональной группировки войск защитить территорию Союзного государства, а проходящие сейчас учения нацелены на “восстановление навыков и подготовку военно-обученного резерва”, а также проверку резервной техники Минобороны.

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“Всё это направлено, прежде всего, на вопросы стратегического сдерживания и недопущения развязывания агрессии по отношению к нашей стране”, - подчеркнул Вольфович.

Ранее Telegraf.news рассказал, что ОДКБ в 2025 году планирует провести на территории Беларуси три совместных учения. Все учения намечены на сентябрь, а их замыслы планируется «тесно увязать» с целями совместного стратегического белорусско-российского учения «Запад-2025».

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