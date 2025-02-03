Минобороны предупредило белорусов о военной технике на дорогах и ограничениях для транспорта

Опубликовано: 03.02.2025 12:10 , Обновлено: 03.02.2025

Министерство обороны Беларуси 3 февраля объявило о начале проверки боевой готовности Вооруженных Сил. По этой причине на дорогах Беларуси можно будет встретить колонны военной техники, а на отдельных участках местности и дорогах общего пользования могут вводиться временные ограничения для гражданского транспорта на отдельных участках местности.

Как рассказали в Минобороны Беларуси, основные действия развернутся в рамках учений и тренировок на полигонах и незнакомых участках местности. В каких именно областях страны запланирована проверка боеготовности и где, соответственно, можно ожидать колонны военной техники, в ведомстве не уточнили. Равно как не указали и точные сроки, в которые планируется проводить данную проверку.

Особое внимание пообещали уделить тестированию “новых методов применения разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов в взаимодействии с сухопутными войсками и с активным использованием средств радиоэлектронной борьбы”.

Руководить проверкой будет первый заместитель министра обороны генерал-майор Павел Муравейко.

В ходе проверки ведомство планирует оценить способность механизированных воинских частей и подразделений выполнять поставленные задачи. Личный состав, включая военнообязанных, призванных из запаса, должен будет провести комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил, что проверка боевой готовности является “плановым мероприятием, необходимым в условиях текущей обстановки”.

По его словам, военным предстоит исключить “шаблонность действий”, принимать “нестандартные решения” и действовать оперативно.

Он добавил, что в рамках проверки предусмотрено активное применение средств радиоэлектронной борьбы как для подавления каналов управления, так и для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что Александр Лукашенко внёс изменения в положения о Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил Беларуси. У обоих ведомств теперь появились дополнительные функции.

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