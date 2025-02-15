Вице-президент США обвинил СМИ в искажении его слов о возможной отправке американских войск в Украину

Опубликовано: 15.02.2025 09:50 , Обновлено: 15.02.2025

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил американскую газету The Wall Street Journal в том, что та ошибочно передала смысл сказанных им слов, и назвал ситуацию "абсурдной, но неудивительной". Напомним, речь шла о том, что Вэнс допускает отправку войск США в Украину, если Россия откажется урегулировать конфликт мирным путём.

В социальной сети Х (бывший Twitter) вице-президент отметил, что США никогда не ставит свои войска под опасность там, «где это не способствует американским интересам безопасности». Кроме того, Джей Ди Вэнс подчеркнул, что конфликт происходит исключительно «между Россией и Украиной».

Напомним, речь идёт об интервью вице-президента, которое он дал накануне одной из крупнейших американских газет The Wall Street Journal. В своём заголовке издание написало, что отправка войск США в Украину «остаётся на столе переговоров». Вэнс упомянул о «военных инструментах воздействия», если Россия не пожелает прекратить войну», но не раскрывал эту идею подробнее.

«То, что The Wall Street Journal вывернула мои слова подобным образом в этой истории, — это абсурд, но ничего удивительного здесь нет, учитывая, что они многие годы добивались того, чтобы больше сыновей и дочерей американцев надевали военную форму и размещались за рубежом без необходимости», — заявил вице-президент США.

К слову, ранее Вэнс сообщил, что Трамп может изменить своё мнение по тем или иным вопросам в ходе переговоров. Вместе с тем он подчеркнул: Вашингтон намерен убедить Москву, что та добьется большего посредством мирного урегулирования, нежели на фронте. «Существует множество формулировок и конфигураций, но мы действительно заботимся о том, чтобы Украина имела суверенную независимость», — добавил он.

Ранее Telegraf.news писал, что министр обороны США Пит Хегсет 12 февраля в Брюсселе исключил возможность членства Украины в НАТО. По словам нового главы Пентагона, США не считают, что членство Украины в Альянсе является «реалистичным» исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией.

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