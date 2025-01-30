ОДКБ анонсировала три военных учения в Беларуси в 2025 году

Опубликовано: 30.01.2025 12:18 , Обновлено: 30.01.2025

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2025 году планирует провести на территории Беларуси три совместных учения. Такую информацию 30 января озвучил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

По словам Сердюкова, все учения намечены на сентябрь, а их замыслы планируется “тесно увязать” с целями совместного стратегического белорусско-российского учения “Запад-2025”:

совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования “Взаимодействие-2025”,

специальные учения с силами и средствами разведки “Поиск-2025”,

учения по материально-техническому обеспечению “Эшелон-2025”.

Совместные учения в этом году запланированы и на территории других стран-участниц организации:

“Рубеж-2025” - оперативный сбор и командно-штабное учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона, в Кыргызстане в первой половине октября,

“Нерушимое братство - 2025” - совместное учение с миротворческими силами, в Таджикистане во второй половине октября,

“Барьер-2025” - специальное учение с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения, в Таджикистане во второй половине октября.

Сердюков пояснил, что главной целью всех совместных учений будет поддержание готовности коллективных сил к “адекватному реагированию на кризисные ситуации”, а также к выполнению задач по обеспечению коллективной безопасности, передало госагентство БЕЛТА.

Армения отказалась финансировать ОДКБ

Ранее Telegraf.news рассказал, что весной прошлого года Армения отказалась участвовать в финансировании ОДКБ, а в декабре премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в парламенте заявил, что страна “перешла точку невозврата” и больше не вернётся в ОДКБ.

«Это точка невозврата» — Пашинян заявил, что Армения больше не вернётся в ОДКБ