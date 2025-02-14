«Это было ошибкой» - Трамп предложил вернуть Россию в G7

Опубликовано: 14.02.2025 07:58 , Обновлено: 14.02.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ошибкой исключение России из группы стран G7. В свою очередь бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон расценил заявления Трампа, как "сдачу" президенту России Владимиру Путину перед ожидаемыми мирными переговорами с Украиной.

[info_b]Большая семёрка или G7 — неформальный международный клуб, в который входят крупнейшие промышленно развитые страны - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. До 2014 года в клуб входила также Россия. Поводом для исключения страны из клуба стала аннексия украинского Крыма.[/info_b]

“Я бы с удовольствием принял их обратно. Я считаю, что было ошибкой выбрасывать их. Послушайте, вопрос не в том, нравится вам Россия или нет”, — заявил президент США 13 февраля на пресс-конференции в Белом доме.

Он также сообщил, что в пятницу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности примут участие “высокопоставленные лица из России”.

“Россия будет там с нашими людьми. Украина также приглашена”, — процитировало Трампа издание Sky News.

Ранее Трамп также объявил о своих планах “немедленно” начать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы “положить конец войне на Украине”.

“Сдался Путину еще до начала переговоров”

Впрочем, не все в США расценили заявления Трампа как положительный сигнал. Так, бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил 12 февраля, что президент США “фактически сдался” Путину и раскритиковал новую администрацию США за предложение не допускать Украину в НАТО.

“У меня больше нет никаких ожиданий. Я думаю, мы точно знаем, что произойдет. Президент Трамп фактически сдался Путину еще до начала переговоров”, — заявил Болтон в интервью CNN.

По мнению экс-советника, условия, о которых на этой неделе частично рассказал публике министр обороны США Пит Хегсет, звучат так, “словно были написаны Кремлём”. По его словам, путь, который администрация Трампа наметила для мирных переговоров между Россией и Украиной, представляет собой “полную противоположность” позициям США и НАТО по “ряду вопросов”.

“Например, до сегодняшнего дня официальная позиция США заключалась в том, что Украине следует вернуть полный суверенитет и территориальную целостность. Этого больше нет. Вопрос о членстве в НАТО еще в 2008 году ставился так, что в конечном итоге Украина станет членом НАТО. Похоже, что это тоже больше не актуально”, — посетовал Болтон.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 12 февраля Дональд Трамп сообщил, что созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он это сделал сразу после того, как провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным. Глава Белого дома заявил, что “беседа прошла очень хорошо”, а Зеленский, в свою очередь, подтвердил эту информацию.

Трамп созвонился с Зеленским сразу после разговора с Путиным. К чему пришли?

В свою очередь министр обороны США Пит Хегсет 12 февраля в Брюсселе исключил возможность членства Украины в НАТО, на котором долгое время настаивал Киев. По словам нового главы Пентагона, США не считают, что членство Украины в Альянсе является «реалистичным» исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией.

«Иллюзорная цель» — Министр обороны США исключил возможность членства Украины в НАТО. Что ответили в Киеве?