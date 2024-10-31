Вторая белоруска принесла документы в ЦИК для участия в президентских выборах

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Опубликовано: 31.10.2024 12:42 , Обновлено: 31.10.2024

Политик Анна Канопацкая 31 октября принесла в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Беларуси документы о регистрации инициативной группы по выдвижению себя кандидатом в президенты на выборах в январе.

Документы Канопацкая принесла лично. Теперь Центризбиркому нужно будет рассмотреть их и принять решение, регистрировать или нет инициативную группу этого политика.

К слову, информация о том, что Канопацкая намерена участвовать в президентской гонке, появилась еще 25 октября. Тогда экс-члены ликвидированной Белорусской социал-демократической партии (БСДП) сообщили, что она начала формировать свою инициативную группу и предложила войти туда.

Фото: БелТА

«Начала формировать инициативную группу» — Стало известно о еще одном претенденте на пост президента Беларуси

[info_b]Напомним, что Канопацкая была кандидатом в президенты на выборах 2020 года. По официальным данным Центризбиркома, она набрала тогда 1,68% голосов.[/info_b]

Еще 2 претендента в президенты Беларуси принесли свои документы в ЦИК

Фото: БелТА

А вчера, 30 октября, документы о регистрации инициативных групп в ЦИК принесли сразу три претендента на пост президента Беларуси. Это глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк и еще одна белоруска.

Еще одна претендентка в президенты Беларуси подала документы в ЦИК

Ранее Telegraf.news писал, что 29 октября ЦИК отказал в регистрации двух инициативных групп претендентов на пост президента Беларуси. Такое решение приняли на заседании Центризбиркома. Там же зарегистрировали инициативную группу действующего президента Александра Лукашенко.

ЦИК отказал в регистрации 2 инициативных групп претендентов в президенты Беларуси