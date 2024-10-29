ЦИК отказал в регистрации 2 инициативных групп претендентов в президенты Беларуси

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Опубликовано: 29.10.2024 16:10 , Обновлено: 29.10.2024

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала в регистрации двух инициативных групп претендентов на пост президента Беларуси. Такое решение приняли на заседании ЦИК 29 октября.

Как передало агентство БелТА, Центризбирком не зарегистрировал инициативные группы граждан в поддержку Александра Дроздова и Юрия Губаревича. Группу Дроздова не зарегистрировали, потому что, по информации ЦИК, не предоставили документы о составе группы.

А представители Губаревича прислали документы в Центризбирком по электронной почте, что не предусмотрено избирательным законодательством Беларуси, написало БелТА.

Фото: агентство БелТА

Не известно, кто такой Дроздов. О Губаревиче информация есть.

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Юрий Губаревич родился 23 февраля 1978 года в Белоозерске Брестской области. В 2000 году окончил энергетический факультет Белорусской государственной политехнической академии по специальности “электротехника”. В 2003 году получил степень магистра государственного управления во Львовском областном институте государственного управления Академии государственного управления при президенте Украины.

Намеревался участвовать в выборах президента в 2020 году, но в итоге снялся с гонки. Сейчас живет за пределами Беларуси.

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К слову, в своих соцсетях Губаревич сообщил накануне, что прислал в ЦИК заявление, список инициативной группы и другие документы для регистрации. Он считает, что “формальных ограничений” для участия в выборах у него нет.

Фото: агентство БелТА

На этом же заседании ЦИК он зарегистрировал инициативную группу действующего президента Александра Лукашенко.

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“Представленные документы соответствуют требованиям ст. 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь. Кандидатура Лукашенко Александра Григорьевича соответствует требованиям, предъявляемым Конституцией и Избирательным кодексом Республики Беларусь к кандидату на данную должность”, - сказала начальник отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата ЦИК Елена Григорович.

Ранее Telegraf.news писал, что на регистрацию инициативных групп ЦИК дал время до 1 ноября. А с 7 ноября эти группы, по информации Центризбиркома, могут начинать сбор подписей за выдвижение своих кандидатов.

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