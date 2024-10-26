«Начала формировать инициативную группу» - Стало известно о еще одном претенденте на пост президента Беларуси

Опубликовано: 26.10.2024 13:24 , Обновлено: 26.10.2024

Политик Анна Канопацкая "начала формировать свою инициативную группу" для выдвижения себя кандидатом в президенты Беларуси. Об этом сообщили бывшие члены ликвидированной Белорусской социал-демократической партии (БСДП).

Как утверждают экс-представители ликвидированной партии, Канопацкая стала обращаться к ним “с предложением войти в состав ее инициативной группы”.

[info_b]Напомним, 11 сентября 2023 года Верховный суд Беларуси ликвидировал БСДП.[/info_b]

При этом сама Канопацкая о формировании своей инициативной группы и намерении выдвинуться в кандидаты на президентской кампании в январе 2025 года не сообщала.

Анна Канопацкая

ЦИК дал неделю желающим стать президентом Беларуси на регистрацию инициативных групп

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Анна Канопацкая родилась 29 октября 1976 года в Минске. Окончила юридический факультет Белорусского государственного университета по специальности “Правоведение”. Участвовала в выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва в 2012 году и выборах местных Советов депутатов страны двадцать седьмого созыва в 2014 году.

На Парламентских выборах 2016 года Канопацкую избрали депутатом Палаты представителей по Октябрьскому избирательному округу № 97 города Минска.

Стала кандидатом в президенты на выборах 2020 года. По официальным данным Центризбиркома, набрала тогда 1,68% голосов.

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26 октября стало известно, что его инициативная группа подала документы в ЦИК.

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