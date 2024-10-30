Еще 2 претендента в президенты Беларуси принесли свои документы в ЦИК

Опубликовано: 30.10.2024 17:04 , Обновлено: 30.10.2024

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси 30 октября сообщила, что еще два претендента в президенты страны подали документы для регистрации своих инициативных групп.

Первый из них - это глава Либерально-демократической партии Беларуси (ЛДПБ) Олег Гайдукевич. К слову, о его желании участвовать в президентской гонке стало известно еще 25 октября. Документы Гайдукевич принес лично.

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Фото: БелТА

Второй претендент - председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. Он тоже принес документы лично.

Александр Хижняк / Фото: sb.by

[info_b]Хижняк родился 15 марта 1978 года в Хойниках Гомельской области. В 2000 году окончил с красным дипломом Белорусский коммерческий университет управления по специальности «Правоведение», позже - с отличием Академию управления при президенте Беларуси. С 2024 года депутат Минского городского Совета депутатов 29-го созыва от Неманского избирательного округа № 35.[/info_b]

Пока ЦИК будет рассматривать поданные документы, а затем должен решить - регистрировать или нет инициативные группы этих претендентов в президенты.

Ранее Telegraf.news писал, что 29 октября ЦИК отказал в регистрации двух инициативных групп претендентов на пост президента Беларуси. Такое решение приняли на заседании Центризбиркома. Там же зарегистрировали инициативную группу действующего президента Александра Лукашенко.

ЦИК отказал в регистрации 2 инициативных групп претендентов в президенты Беларуси