Еще одна претендентка в президенты Беларуси подала документы в ЦИК
Вечером 30 октября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси сообщила, что Ольга Чемоданова подала документы о регистрации инициативной группы по выдвижению себя президентом на предстоящих выборах.
Сейчас Чемоданова является начальником главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома. Также она председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин (БСЖ). Сегодня там “поддержали инициативу” выдвижения Чемодановой в президенты на предстоящих выборах, написало агентство БелТА.
После рассмотрения документов ЦИК должен решить, регистрировать инициативную группу этой претендентки на пост главы государства или нет.
И Чемоданова не единственная, кто принес сегодня документы для регистрации инициативных групп в ЦИК. Это сделали еще два потенциальных кандидата в президенты.
Еще 2 претендента в президенты Беларуси принесли свои документы в ЦИК
Ранее Telegraf.news писал, что 29 октября ЦИК отказал в регистрации двух инициативных групп претендентов на пост президента Беларуси. Такое решение приняли на заседании Центризбиркома. Там же зарегистрировали инициативную группу действующего президента Александра Лукашенко.
ЦИК отказал в регистрации 2 инициативных групп претендентов в президенты Беларуси