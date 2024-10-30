Еще одна претендентка в президенты Беларуси подала документы в ЦИК

Опубликовано: 30.10.2024 19:40 , Обновлено: 30.10.2024

Вечером 30 октября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси сообщила, что Ольга Чемоданова подала документы о регистрации инициативной группы по выдвижению себя президентом на предстоящих выборах.

Сейчас Чемоданова является начальником главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома. Также она председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин (БСЖ). Сегодня там “поддержали инициативу” выдвижения Чемодановой в президенты на предстоящих выборах, написало агентство БелТА.

Фото: ЦИК Беларуси

После рассмотрения документов ЦИК должен решить, регистрировать инициативную группу этой претендентки на пост главы государства или нет.

Фото: ЦИК Беларуси

И Чемоданова не единственная, кто принес сегодня документы для регистрации инициативных групп в ЦИК. Это сделали еще два потенциальных кандидата в президенты.

Еще 2 претендента в президенты Беларуси принесли свои документы в ЦИК

Ранее Telegraf.news писал, что 29 октября ЦИК отказал в регистрации двух инициативных групп претендентов на пост президента Беларуси. Такое решение приняли на заседании Центризбиркома. Там же зарегистрировали инициативную группу действующего президента Александра Лукашенко.

ЦИК отказал в регистрации 2 инициативных групп претендентов в президенты Беларуси