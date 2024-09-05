Литва пообещала тратить на оборону больше 2,16 млрд евро в год

Опубликовано: 05.09.2024 08:21 , Обновлено: 05.09.2024

Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал увеличить оборонный бюджет страны по примеру Польши. Такое заявление литовский лидер сделал в среду, 4 сентября, начиная свой официальный двухдневный визит в соседнюю страну.

В ходе совместной пресс-конференции после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой президент Литвы заявил, что его “вдохновляет пример Польши”, которая начиная с 2020 года постепенно увеличивает свои ежегодные расходы на оборону.

Так, если в 2023 году на оборону Варшава выделила из госбюджета 3,26% от общего объёма ВВП, то в 2024 году эту сумму в процентном соотношении увеличили до 4,12%, а в принятом правительством проекте бюджета на следующий год расходы на оборону в 2025 году должны составить все 4,7% от ВПП (или 186 млрд злотых в абсолютных цифрах или 43,5 млрд евро по нынешнему курсу), сообщило польское издание Bankier.

По такому же пути последовательного увеличения расходов на оборону, по словам Науседы, намерена идти и Литва.

“Литва уже достигла уровня 3% от ВВП, и мы не остановимся на этом”, - заявил литовский лидер.

[info_b]Согласно официальной статистике, ВВП Литвы в 2023 году составил 72,1 млрд евро. Исходя из этой цифры, на оборону в 2023 году было потрачено 2,16 млрд евро, следовательно, в будущем эта цифра должна увеличиться.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Государственная погранслужба Министерства внутренних дел Литвы в среду, 4 сентября, отчиталась о завершении вооружения военнослужащих на границе с Беларусью “в соответствии со стандартами НАТО”. В ведомстве показали, какое оружие уже передали пограничникам, какое они получат в ближайшие три месяца и на что потратили порядка 3 млн евро.

Бельгийские пулеметы и немецкие винтовки. В Литве показали, на что потратили 3 млн евро для вооружения солдат на границе с Беларусью