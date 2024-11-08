Литовская таможня объявила "усиление контроля" на границе с Беларусью. Что внесла в "группу риска"?

Опубликовано: 08.11.2024 15:41 , Обновлено: 08.11.2024

Литовская таможня объявила "усиление контроля" товаров, которые "входят в группу риска", на границе с Беларусью. Речь идет об экспорте из стран Евросоюза (ЕС). По информации литовской таможни, меры начнут действовать 11 ноября.

Как сообщили в ведомстве, при реализации международных санкций против России “физический контроль” товаров двойного назначения организуют на пограничных постах с Беларусью. В таможне пояснили, что это товары, которые можно использовать в бою либо для производства предметов, применяемых в военных целях.

“Особое внимание” пообещали уделить экспорту таких электронных товаров, как чипы, микросхемы и другие электронные компоненты.

“Товары, подпадающие под действие санкционного регулирования, такие как медико-диагностическое оборудование, экспорт различных механизмов, их частей и аналогичные товары, также будут подлежать более строгому контролю”, - предупредили в литовском ведомстве.

Там добавили, что таможенники “должны оценивать все риски и проверять экспорт, зарегистрированный всеми странами-членами ЕС”.

Очереди на границе и продление запрета белорусского Совмина

Ранее Telegraf.news писал, что Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси предупредил о том, что с 8 октября по 18 ноября в автомобильных очередях в пункте пропуска “Бенякони” на границе с Литвой водителям, вероятно, придется проводить еще больше времени. Все из-за ремонтных работ.

Таможня предупредила о замедлении пропуска через белорусско-литовскую границу в течение месяца. Что случилось?

Также мы рассказывали, что правительство Беларуси в начале октября продлило запрет на ввоз некоторых товаров из Литвы. Об этом сообщили в пресс-службе Совмина. Напомним, этот запрет ввели еще в марте, заработал он 1 апреля.

Совмин продлил запрет на ввоз в Беларусь некоторых товаров из Литвы