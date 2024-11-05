В Генштабе обвинили Запад в "нагнетании протестного потенциала" и подготовке к войне с Беларусью

Опубликовано: 05.11.2024 15:48 , Обновлено: 05.11.2024

Начальник главного управления - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Владимир Куприянюк обвинил западные страны в "нагнетании протестного потенциала" и подготовке к войне с Беларусью. По его прогнозу, в ближайшее время военно-политическая обстановка вокруг нашей страны "сохранит повышенную напряженность".

В “ускоренной милитаризации” замначальника Генштаба, в частности, обвинил Польшу и страны Балтии, которые, по его словам “используют любые надуманные поводы для ещё большего нагнетания обстановки” вблизи границ с Беларусью. По его словам, эти государства “целенаправленно превращаются в подготовленный в военном отношении плацдарм”, который, как полагают белорусские военные, в будущем может задействовать блок НАТО.

Североатлантический Альянс в Куприянюк в интервью “Белорусской военной газете. Во славу Родины” назвал блоком, “управляемым Соединенными штатами”, и обвинил страны НАТО в том, что они “фактически готовятся к открытому вооруженному противостоянию с Республикой Беларусь и Российской Федерацией”.

“Коллективный Запад постоянно демонстрирует рост интенсивности мероприятий, направленных, по сути, на заблаговременную подготовку к военным действиям”, - посетовал замначальника Генштаба, упрекнув западные страны в увеличении расходов на оборону, наращивании ударно-наступательного потенциала войск и расширении военного контингента вблизи белорусских границ.

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Ещё одним фактором, который, по мнению Куприянюка, “оказывает негативное влияние” на Беларусь и создаёт “вызовы военной безопасности”, замначальника Генштаба назвал “гибридную агрессию Запада”. Она, по его словам, направлена на “формирование благоприятных условий для силового смещения действующей власти”, то есть государственного переворота в Беларуси. Эта “гибридная агрессия”, по оценке Генштаба, будет только нарастать в ближайшее время.

“Деструктивные действия, направленные на нагнетание протестного потенциала в обществе, начавшиеся после официального объявления даты выборов президента Республики Беларусь, будут нарастать, чем ближе к главной электоральной кампании 2025 года — тем больше”, - дал свой прогноз Куприянюк.

Ранее Telegraf.news рассказал, что летом этого года Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Евросоюз построить линию обороны вдоль границы блока с Беларусью и Россией, чтобы защитить ЕС от военных угроз и других потенциально опасных действий со стороны Москвы.

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А уже осенью вблизи границ с Беларусью прошли сразу несколько учений при участии военных из стран НАТО. Так, с 28 по 30 октября на латвийских полигонах проводились традиционные танковые учения НАТО Iron Spear 2024, а для других учений, который прошли с 1 по 4 ноября, латвийские военные развернули в регионе мобильные боевые группы ВВС, вооруженные обзорными радарами и ракетами ПВО ближнего радиуса действия.

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Впрочем, и белорусские военные также регулярно проводят учения вблизи государственных границ. Так, в октябре антитеррористические учения проводились в Островецком районе, на территории которого находится Белорусская атомная электростанция, недалеко от границы с Литвой.

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