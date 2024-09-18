Литва решила разместить тысячу американских солдат вблизи границы с Беларусью

Опубликовано: 18.09.2024 08:36 , Обновлено: 18.09.2024

На литовском полигоне в Пабраде, расположенном в 15 км от границы с Беларусью, планируется разместить ещё порядка тысячи американских военнослужащих. Об этом заявил 17 сентября президент Литвы Гитанас Науседа во время визита на центральный учебный полигон.

Согласно сообщению его пресс-службы, Науседа назвал военнослужащих США “главным гарантом безопасности в регионе”, а также фактором сдерживания “на всём восточном фланге”.

“Наша цель – дальнейшее непрерывное присутствие боевых сил США в Литве”, – подчеркнул литовский лидер.

Он напомнил о недавнем размещении немецкой бригады в Литве, подчеркнув, что это “ни в коем случае не умаляет значения военного присутствия США” и пообещав предложить обновленную инфраструктуру в Пабраде тысяче американских военнослужащих.

Науседа также высказался за увеличение объёмов закупок вооружений у США и ускорения самого процесса.

“Мы хотели бы покупать больше и быстрее”, - заявил политик в ходе встречи с участием американского посла Кары К. Макдональд, командующего ВС Литвы генералом Раймундасом Вайкшнорасом и руководством Министерства обороны.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале сентября Науседа пообещал увеличить оборонный бюджет страны по примеру Польши. По его словам, уже сейчас Литва достигла уровня 3% от ВВП. Однако на этом он пообещал не останавливаться.

Литва пообещала тратить на оборону больше 2,16 млрд евро в год

Также в этом месяце Государственная погранслужба Министерства внутренних дел Литвы отчиталась о завершении вооружения военнослужащих на границе с Беларусью “в соответствии со стандартами НАТО”. В ведомстве показали, какие вооружения уже передали пограничникам, какое они получат в ближайшие три месяца и на что потратили порядка 3 млн евро.

Бельгийские пулеметы и немецкие винтовки. В Литве показали, на что потратили 3 млн евро для вооружения солдат на границе с Беларусью